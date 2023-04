La Cbf Balducci battuta Conegliano troppo forte

CONEGLIANO

3

CBF BALDUCCI

0

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Carraro 4, Plummer 16, Robinson, Squarcini n.e., De Kruijf 8, Gennari, Gray 13, Lubian 14, De Gennaro (L), Haak n.e., Pericati (L), Wolosz n.e., Fahr n.e..

CBF BALDUCCI MACERATA: Cosi 3, Fiori (L), Abbott n.e., Napodano (L), Chaussee 13, Ricci n.e., Quarchioni n.e., Okenwa n.e., Molinaro 5, Fiesoli 5, Malik 9, Poli n.e., Aelbrecht 2, Dijkema 1. All. Paniconi.

Arbitri: Selmi (MO), Serafin (PD).

Parziali: 25-15 (21’), 25-22 (26’), 25-21 (31’).

Note: spettatori 3.175. Conegliano 9 battute sbagliate, 8 ace, 12 muri vincenti, 45% in attacco, 43% in ricezione (26% perfette). Macerata 6 battute sbagliate, 3 ace, 1 muro, 33% in attacco, 44% in ricezione, (23% perfette).

La corazzata Prosecco Doc Imoco Conegliano fa valere tutta la sua forza contro la Cbf Balducci che ha il pregio di non darsi per vinta e negli ultimi due set cede soltanto nelle battute finali. Le campionesse d’Italia e del mondo, che ieri hanno fatto turnover, mostrano nel primo set uno straripante servizio e negli altri due si fanno apprezzare nei momenti finali. È una partita ininfluente per la classifica.

Coach Paniconi riparte di nuovo con Dijkema in regia, Malik opposta, Aelbrecht-Cosi centrali, schiacciatrici Fiesoli-Chaussee (foto, a destra e a sinistra), Fiori libero. Coach Santarelli per Conegliano dà spazio al turnover con Carraro in regia in diagonale con Samedy, De Kruijf-Lubian al centro, Plummer-Gray in banda, Pericati libero. Inizio match abbastanza equilibrato nel punteggio (11-10), poi Conegliano allunga (16-11) e non si ferma (20-13). In questo parziale (25-15) le venete fanno 7 ace. La gara nel secondo set è più equilibrata (16-18), poi le ospiti pareggiano (20-20) e allungano il passo fino al 25-22. In questo parziale la Plummer è la protagonista con 8 punti. Nel terzo set c’è parità (5-5) quando gli errori delle maceratesi spianano la strada alle avversario (8-5). La Cbf Balducci si riporta sotto (10-9) e sorpassa le venete (11-14) mandando in crisi la ricezione. Conegliano si riprende subito (18-17). Poi le locali si fanno valere a muro e con un ace (22-18) allungano il passo. Malik e Cosi tengono accese le speranze (22-21) ma Conegliano accelera e chiude i giochi (25-21).

"Credo – ha detto a fine gara coach Luca Paniconi – che le ragazze abbiano ancora una volta dimostrato di avere tanto carattere e attaccamento alla maglia. Con il verdetto già acquisito non era facile venire a giocare su questo campo e abbiamo fatto il possibile per onorare l’impegno. Le ragazze hanno fatto una bella figura di fronte a questo spettacolare pubblico".