La Cbf Balducci di scena a Pinerolo "La squadra lotterà fino all’ultimo"

"Ci aspettiamo di vivere una giornata ad alta intensità agonistica: è uno scontro diretto e vogliamo fare di tutto per prolungare le chance di lottare ancora per evitare gli ultimi due posti". Luca Paniconi, coach della Cbf Balducci, mette sul piatto le motivazioni per la sfida di oggi alle 19.30 a Pinerolo (in diretta su Sky Sport Arena), un match che mette di fronte le ultime della classifica con le piemontesi che precedono di 4 punti le maceratesi. Le ragazze di Paniconi devono evitare una sconfitta da tre punti che significherebbe retrocessione matematica. In caso di vittoria con qualsiasi risultato o di sconfitta al tiebreak, per sapere se saranno ancora in corsa per la salvezza, Fiesoli e compagne dovranno attendere il risultato di Perugia che giocherà alle 21 contro Vallefoglia. Se a fine giornata le umbre avranno conquistato almeno gli stessi punti delle maceratesi, sarà ugualmente retrocessione matematica per la Cbf Balducci (causa miglior quoziente set delle perugine).

La Cbf Balducci è reduce dalla vittoria su Busto Arsizio. "In campo – aggiunge Paniconi – dovremo mettere la stessa intensità mostrata negli scorsi appuntamenti".

La Wash4green Pinerolo può contare in regia su Vittoria Prandi e ai colpi dell’opposto Valentina Zago. Al centro Anna Gray e Yasmina Akrari, tra le migliori a muro in A1. A schiacciare ci saranno la polacca Martyna Grajber e la romena Adelina Ungureanu. Il libero è Ilenia Moro. All’andata Pinerolo si era imposta al tie break. "Ora – osserva Michele Marchiaro, coach di Pinerolo – quella gara non fa testo, hanno cambiato metà squadra e mi attendo una gara lunga, equilibrata e ricca di incognite. Le certezze riguardano il nostro palazzetto, il nostro pubblico e la volontà di dare tutto quello che abbiamo".

In arancionero giocano due ex: a Pinerolo hanno infatti giocato Alessia Fiesoli nel 202021, Silvia Fiori dal 2018 al 2021. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena con la telecronaca di Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano.