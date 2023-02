La Cbf Balducci dominata da Milano: che crisi

CBF BALDUCCI

0

MILANO

3

CBF BALDUCCI: Fiesoli 7, Cosi 6, Okenwa 4, Chaussee 1, Aelbrecht 3, Dijkema 1, Fiori (l), Abbott 11, Ricci, Molinaro, Malik, Napodano. Ne. Quarchioni, Poli. All. Paniconi.

VERO MILANO: Larson 7, Candi 7, Stysiak 8, Davyskiba 9, Stevanovic 12, Orro 7, Parrocchiale (l), Begic 6, Thompson 4. Ne. Badini, Folie, Rettke, Negretti (l), Sylla. All. Gaspari.

Arbitri: Mesiano e Bassan.

Parziali: 14-25 (19’) 23-25 (27’) 21-25 (29’)

Note. Spettatori: 600. Cbf Balducci: battute sbagliate 8, ace 3, muri vincenti 5, 31% in attacco, 39% ricezione (16% perfetta). Milano: 10 battute sbagliate, 8 ace, 10 muri vincenti, 44 % in attacco, 55% ricezione (33% perfetta).

La Cbf Balducci deve sfruttare ogni occasione per provare a muovere la classifica, anche se dall’altra parte c’è una corazzata come Milano sperando che le avversarie possano accusare qualche passaggio a vuoto. Coach Paniconi presenta le novità Chaussee e Okenwa al posto di Abbott e Malik, per il resto al centro ci sono Cosi e Aelbrecht, quindi Fiesoli, regia di Dijkema e Fiori come libero. Il primo set è un monologo delle milanesi, nel secondo la Cbf Balducci mette paura alle avversarie che alla fine superano le locali che ancora una volta si fermano a quota 23, nel terzo le ospiti sono sempre avanti.

Il primo punto è di Okenwa, ma Milano allunga subito il passo (1-4) facendosi valere a muro. Due attacchi fuori delle lombarde risollevano le locali (3-4), ma da quel momento Milano comincia ad armare le sue bocche di fuoco e il muro si dimostra insuperabile (4-14). Il set è segnato anche perché le ospiti fanno pesare la maggiore qualità e fisicità, le locali cercano di opporsi ma la differenza è fin troppo netta. A un certo momento (7-19) coach Paniconi manda in campo Abbott al posto di Chaussee. Milano chiude il parziale con 4 muri, con il 48% in attacco e il 64% in ricezione.

Si riparte. Il primo punto è anche stavolta della Cbf Balducci, lo firma Fiesoli. Le maceratesi approcciano bene il set e si fanno valere in attacco con Abbott e con Aelbrecht (10-6). La Cbf Balducci si lascia andare sulle ali dell’entusiasmo (17-10). Ma Milano non molla e piano piano costruisce la rimonta fino a quando non ci riesce con il muro di Candi (20-20). Non solo, le lombarde allungano il passo (20-21), si lotta punto a punto ma alla fine le padrone di casa si fermano ancora una volta a quota 23, proprio come all’andata e nella precedente gara di Firenze.

Il colpo non è facile da assorbire, ma si ricomincia. Dopo una fase equilibrata Milano allunga il passo (10-15) e quel vantaggio viene conservato fino alla fine anche se le locali si rifanno sotto, ma le avversarie alla fine tagliano il traguardo (21-25).