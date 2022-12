"La Cbf Balducci è ancora in gioco La salvezza è una lotta a tre"

"Il bilancio non può considerarsi positivo, anche se tutto è ancora in gioco". Maurizio Storani, direttore sportivo della Cbf Balducci, tira le somme al termine del girone di andata del massimo campionato di volley femminile che vede la formazione maceratese all’ultimo posto. "La classifica – aggiunge – dice che nulla è ancora compromesso e che la salvezza è un discorso tra noi, Pinerolo e Perugia". La società ha rinforzato l’organico con la palleggiatrice olandese Laura Dijkema e con la giovane schiacciatrice statunitense Claire Chaussee che non hanno ancora potuto dare l’apporto in campo. "È probabile che Dijkema possa darci una mano in campo già nella gara del 7 gennaio contro Novara. Credo che Chaussee possa essere a Macerata nei primi giorni della settimana se non addirittura alla fine di questa, la ragazza ingaggiata poco prima di Natale è in attesa del visto e appena il Consolato dà il via libera prenderà l’aereo". Il diesse parla della giovane americana uscita dal college. "È una ragazza molto velocel, ha vari colpi in attacco ed è presente in campo, nel senso che non si assenta in qualche momento ed è una giocatrice grintosa". Ma è differente la pallavolo dei college da quella della A1. "È un volley diverso, ma i college americani hanno sfornato tanti campioni. Lei non è stata presa a caso, sono due mesi e mezzo che la seguo e ritengo che abbia i mezzi che fanno al caso nostro". Ma il mercato è ancora aperto. "Vero, stiamo guardandoci attorno per un altro rinforzo che al momento non abbiamo identificato e nemmeno in quale settore intervenire". Tra l’altro nel girone di andata la Cbf Balducci non ha potuto contare sulla schiacciatrice Aleksandra Lipska. "Ciò lo abbiamo pagato anche durante la settimana, sono state notevoli le conseguenze perché la giocatrice non ha potuto dare un contributo nelle partite e negli allenamenti".

Il 7 gennaio inizierà il girone di ritorno, la Cbf Balducci è attesa dalla difficile gara interna contro Novara. "Le aspettative nella seconda parte di stagione – spiega Storani – sono di conquistare i punti necessari per la salvezza. Mi aspetto anche che ci sia da parte delle ragazze una maggiore consapevolezza del campionato, la stragrande maggioranza si è presentata da debuttante nell’A1 e ritengo che l’esperienza acquisita nella prima parte porti frutto nel girone di ritorno". Il momento non è semplice per la squadra maceratese dopo gli ultimi risultati e c’è la necessità che la squadra superi questa fase. "Noi siamo vicini alle giocatrici e non facciamo drammi, incoraggiamo le ragazze convinti delle loro grandi qualità".