La Cbf Balducci lotta a Firenze, ma l’intera posta va alle toscane

SCANDICCI

3

CBF BALDUCCI

1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite n.e., Alberti 9, Belien n.e., Zhu 3, Pietrini 12, Merlo (L), Mingardi, Yao, Shcherban 10, Angeloni (L), Washington 11, Antropova 29, Castillo n.e., Di Iulio 1. All. Barbolini.

CBF BALDUCCI: Cosi 10, Fiori (L), Abbott 5, Napodano (L), Chaussee 2, Ricci, Quarchioni, Okenwa 1, Molinaro n.e., Fiesoli 14, Malik 12, Poli n.e., Aelbrecht 12, Dijkema. All. Paniconi.

Arbitri: Jacobacci (VE), Cerra (BO).

Parziali: 20-25 (25’), 25-17 (26’), 25-17 (24’), 25-21 (32’).

Note: Scandicci 11 battute sbagliate, 6 ace, 9 muri vincenti, 45% in attacco, 47% in ricezione (22% perfette). Macerata 9 battute sbagliate, 1 ace, 8 muri, 35% in attacco, 41% in ricezione, 23% perfette).

La Cbf Balducci lotta anche sul campo della corazzata Savino Del Bene Scandicci ma non riesce a portare a casa punti (3-1 il finale per le toscane), pur avendo dato più volte la sensazione di essere in partita contro le fortissime toscane. Conquistato meritatamente il primo set, le arancionere devono cedere il secondo e terzo set alla potenza in attacco di Antropova, Mvp dell’incontro con 29 punti. Nel quarto set Fiesoli (14 punti) e compagne tentano più volte la rimonta, nel cuore del set in parità l’ingresso di Zhu fa la differenza. Coach Paniconi parte con Dijkema in regia, Malik opposta, al centro Cosi-Aelbrecht, Abbott-Fiesoli in banda, Fiori libero. L’inizio è punto a punto (9-10) con la Cbf Balducci che allunga (12-14 e 15-18). Barbolini inserisce Yao e Mingardi ma Fiesoli in contrattacco e Aelbrecht a muro allungano (17-22). Il capitano arancionero non trova il tocco del muro (19-22) poi risolve la situazione da posto quattro portando la Cbf Balducci al successo (20-25). Le arancionere tornano in campo cariche, ma il turno al servizio di Washington manda in difficoltà ricezione ed attacco della Cbf Balducci (7-4). Le maceratesi si portano sotto (7-6), ma le toscane accelerano (18-13). Macerata prova a ricucire quando c’è lo strappo con Washington sugli scudi in attacco (22-15) e a muro (24-16), il set si chiude 25-17.

Partenza del terzo set di marca fiorentina (7-1). Le maceratesi provano a risalire (14-11) quando le avversarie mettono pressione in battuta e si fanno valere in attacco (18-11). La Savino Del Bene gestisce bene il vantaggio e vince il parziale. Il quarto set parte con Firenze avanti (7-4), ma le maceratesi pareggiano i conti (13-13). Aelbrecht mura Shcherban (14-15) ed entra la Zhu al posto della russa: la cinese mette subito l’ace del 17-15, Washington mura due volte e ancora la neo entrata firma un altro ace: 20-15. Il set è segnato quando Scandicci manda la partita ai titoli di cosa (25-21).