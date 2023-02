"La Cbf Balducci non si arrende Lotteremo fino alla fine"

"A Firenze c’era la possibilità di potere muovere la classifica e fa male non esserci riuscite". Freya Aelbrecht, centrale belga della Cbf Balducci, torna al match di domenica quando le maceratesi hanno perso due set fermandosi a 23 contro Il Bisonte Firenze, ma anche in altre occasioni è mancato davvero poco perché la partita potesse cambiare. "È difficile da spiegare – aggiunge – cosa è quel qualcosa in più da fare. Domenica non abbiamo spinto sin dal primo punto, ma non dipende dalla nostra volontà, e comunque abbiamo fatto una bella gara". In campo Aelbrecht lotta, incoraggia le compagne, corre e non si arrende mai. "Ho sempre messo tanta energia in ogni occasione, è un qualcosa che mi appartiene, che è dentro di me. Ho fatto una bella carriera pur non avendo una tecnica sopraffina e così ho messo sul piatto della bilancia la passione, l’energia, la determinazione e il fisico". Ci vorrebbe un risultato positivo per far sorgere sui volti delle ragazze un sorriso e dare un calcio alla negatività. "Noi lavoriamo tanto, facciamo di tutto, stiamo bene assieme, ma lo sport riserva momenti difficili e le mie compagne li stanno vivendo da inizio stagione. Noi, la società e lo staff stiamo facendo di tutto per svoltare la stagione". Su questo aspetto interviene la palleggiatrice olandese Laura Dijkema. "Capisco – dice – che è difficile rimanere positive dopo tante sconfitte, ma occorre continuare a esserlo e pensare di riuscire a raggiungere l’obiettivo. Ritengo che abbiamo dimostrato di essere di valore, anche se ora abbiamo dei problemi in attacco. Ma si sono viste a Firenze alcune cose positive, come ad esempio l’ingresso nel corso della gara di Okenwa, che ha messo a terra molti palloni. Guardando al futuro avremo bisogno dell’apporto di tutte le ragazze e tutte dovremo essere pronte a scendere in campo". All’inizio la centrale belga Aelbrtecht ha sofferto. "Avevo bisogno di tempo – spiega – per alzare il livello e per essere in linea con quello del campionato italiano. Giorno dopo giorno mi sento sempre meglio. Sono arrivata con tanta energia, entusiasmo e sono profondamente dispiaciuta perché i risultati non stanno arrivando". Ma guai ad arrendersi. "E chi si arrende? Mancano ancora tante gare e sono a disposizione molti punti". La squadra fa conto sugli anni di pallavolo della giocatrice belga. "In alcune delle mie compagne rivedo me stessa di 10 anni fa quando ero in difficoltà, adesso sono più calma e so cosa fare in questi momenti grazie all’esperienza acquisita nel tempo". Sabato alle 20.30 Milano sarà al Banca Macerata Forum. "Un avversario forte sul piano fisico, noi – conclude Aelbrecht – non abbiamo nulla da perdere ma solo da dare per cercare di sfruttare un’altra possibilità". Sul match di sabato interviene anche Dijkema. "Sabato sera ci aspetta un impegno molto difficile – dice Dijkema – ma abbiamo visto che in questo campionato tutto può succedere. Non avremo pressione addosso e giocheremo con la mente libera, quindi ripeto tutto è possibile".