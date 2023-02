La Cbf Balducci oggi a Firenze Paniconi: "Decisiva la ricezione"

"C’è fiducia di mettere in campo quanto visto a più riprese in settimana". Luca Paniconi, coach della Cbf Balducci, parla della gara di oggi alle 17 a casa de Il Bisonte Firenze, quarta giornata di ritorno del massimo campionato di volley femminile. "Lo spirito – aggiunge – è buono dopo una positiva settimana di lavoro. Le ragazze hanno dimostrato grande compattezza e le ho viste molto motivate". Le maceratesi vanno a caccia di preziosi punti salvezza, finora le arancio-nere hanno conquistato solo un punto in trasferta e ci sono riuscite a Perugia, in una gara in cui le giocatrici hanno pagato le conseguenze dell’influenza. Ma le toscane sono di un’altra pasta rispetto alle umbre: nella formazione fiorentina ci sono giocatrici di assoluto valore come la palleggiatrice Ofelia Malinov e l’opposto Sylvia Nwakalor, entrambe azzurre, a schiacciare in banda ci saranno la belga Britt Herbots assieme alla connazionale Celine Van Gestel. "Serve – dice Paniconi – una prova corale. Sarà importante mantenere alto il livello in ricezione che può permettere giocate veloci ed evitare così la loro forza a muro, le fiorentine al centro hanno tanta fisicità. Non solo, occorrerà sfruttare il servizio per rendere il loro gioco più prevedibile essendo le avversarie molto abili in attacco". A ciò si aggiunga anche la necessità di avere un approccio determninato sin dalle prime battute e mettere in campo molta più determinazione, come del resto ha chiesto la centrale maceratese Beatrice Molinaro. La Cbf Balducci è in fondo alla classifica ed è chiaro che ci sia pressione. "È normale. Ogni partita – dice il tecnico – ha un alto valore che aumenta con il passare dei giorni". Ed ecco cosa dice Carlo Parisi, allenatore Il Bisonte Firenze, sulla partita: "Come contro Pinerolo, ci aspetta una gara in cui sulla carta dobbiamo vincere e, di conseguenza, c’è tutta la pressione del caso, considerando che giochiamo anche in casa. Macerata con l’arrivo di Dijkema ha aggiunto qualcosa a livello di velocità di palla e dal punto di vista della distribuzione ci sono poche partite per capire se e come ha modificato il gioco. È una partita in cui dobbiamo essere preparati anche a soffrire, come è successo a Pinerolo".