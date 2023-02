La Cbf Balducci ospita Cuneo Paniconi: "Ci giochiamo tanto, è una partita fondamentale"

"Ci attende una partita fondamentale in cui ci giochiamo davvero tanto". Luca Paniconi, coach della Cbf Balducci, parla della gara contro Cuneo, oggi alle 17 c’è il primo di due appuntamenti casalinghi consecutivi per la formazione maceratese che occupa l’ultima posizione dell’A1 femminile di volley. Le locali dovranno fare la loro parte e poi guardare ai risultati di Pinerolo, che ha 3 punti di vantaggio, e di Perugia, avanti di 5 punti. "Di fronte – spiega il tecnico – troveremo una squadra alla ricerca della vittoria (arriva da sei ko di fila) ed è reduce dalla sconfitta al tie break contro Il Bisonte Firenze dopo avere giocato una bella gara". Ma ogni attenzione del tecnico è rivolta alla sua formazione. "Dovremo fare una prova determinata, sentire addosso quella pressione positiva che ci permette di essere attente e fiduciose nei nostri mezzi". Le maceratesi sono reduci dalla sconfitta 3-1 in casa della corazzata Scandicci. "In Toscana – osserva Paniconi – abbiamo fatto un passo avanti, dobbiamo essere più costanti nel match, però avere vinto quel set può essere d’aiuto per le ragazze perché prendano maggiore coscienza dei propri mezzi". Cuneo ha cambiato per due volte allenatore nella stagione, ora è guidata da Massimo Bellano (ex Firenze). In cabina di regia c’è Noemi Signorile in diagonale con l’opposta francese Lucille Gicquel, rientrata a stagione in corso dall’infortunio. Al centro la statunitense Anna Hall in coppia con Agnese Cecconello (con l’alternativa Sara Caruso), a schiacciare altri due punti di riferimento in attacco, la russa Sofya Kuznetsova e l’ungherese Greta Szakmary. Il libero è Lara Caravello.