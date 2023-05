La Cbf Balducci Paoloni 3M sale sul secondo gradino del podio regionale

La Cbf Balducci Paoloni 3M è vice campionessa regionale under 14. Le piccole arancionere, guidate da coach Nicola Bacaloni, hanno prima vinto la semifinale contro il Rapagnano (3-0) per poi cedere nella finale contro la forte compagine anconetana del Collemarino (3-0). Un risultato comunque importante per un gruppo che si è dimostrato in costante crescita nel corso della stagione; ed è questo l’aspetto più importante di tutto, soprattutto in prospettiva fuura, e cioè i continui progressi fatti registrare dalle giovani.

"Come società – spiega Pietro Paolella, presidente dell’Helvia Recina Volley – siamo orgogliosi di queste ragazze per il cammino intrapreso fino a questo momento. Ringraziamo le piccole atlete e le loro famiglie per la disponibilità dimostrata durante la stagione sportiva. Complimenti a Collemarino che ha meritato il titolo ed è stata l’unica formazione con cui quest’anno abbiamo perso nell’Under 14". Adesso si guarda al futuro con maggiore convinzione visti i buoni risultati conseguiti fino a questo momento. "Proseguirà il progetto Volley School – continua – sulle ottime basi gettate quest’anno per continuare a crescere ancora insieme con le altre società che collaborano con noi: ringrazio infatti il Volley Macerata, la Paoloni Appignano e inoltre la 3M Volley, formata da atlete del Ponte Volley Morrovalle e della Crazy Volley".