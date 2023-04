La Cbf Balducci Paoloni 3M vince il titolo provinciale

L’Under 14 Cbf Balducci Paoloni 3M ha vinto il titolo provinciale sul neutro di Pollenza. Percorso netto per le ragazze allenate da coach Nicola Bacaloni che sono arrivate fino in fondo con un percorso netto, tutti 3-0 compresa la sfida finale contro la Futura Tolentino. Si tratta del terzo titolo giovanile provinciale in stagione per il club arancionero, un record per la società maceratese: la vittoria dell’Under 14 si va infatti a sommare a quella già ottenuta dalle Under 16 e Under 18 della Cbf Balducci Paoloni nelle scorse settimane. Queste le giovani che sono salite sul gradino più alto del podio: Maria Laura Mennecozzi, Alessia Capodacqua, Minerva Aleandri, Lucrezia Calisti, Stella Maria Rinaldesi, Linda Acciarri, Aurora Biondi, Viola Garbuglia, Luce Sperananzoni, Giulia Nardoni, Giada Paolini, Kiria Ivaldi, Veronica Mazzoni, Gaia Strappini. "È una vittoria molto importante – spiega Pietro Paolella, presidente della Helvia Recina Volley – perché segna un percorso di continua crescita e valorizzazione delle ragazze oltre che della qualità del lavoro del settore giovanile. Per la prima volta nella nostra storia siamo riusciti a conquistare i titoli nelle tre categorie, Under 14, 16 e 18. Un’annata già da ricordare, in attesa di prendere parte alla fase regionale con le nostre formazioni".