La Cbf Balducci Paoloni accede ai playoff di serie D

Le giovani della Cbf Balducci Paoloni hanno centrato l’obiettivo dei playoff di serie D dove gioca la squadra under 18. "Resta qualche rammarico – commenta Nicola Bacaloni, responsabile tecnico del settore giovanile – per aver lasciato tanti punti per strada a causa di infortuni e malanni di stagione. L’attuale formula ci vede terzi nella classifica avulsa della pool promozione, a 9 punti dalla prima. Siamo molto contenti dei progressi fatti da una squadra che lo scorso anno ha disputato i playout. Le ragazze sono concentrate e orientate a migliorarsi, ogni giorno, ed è questo l’aspetto che più conta. Il fatto di essere le più giovani della categoria non deve essere un alibi né una scusa quando si perde, ma solo un ulteriore stimolo a spingere più degli altri".

La squadra della Serie D è formata Sara Vecchi, Stella Sgolastra, Alessandra Massini, Giorgia Luciani, Maria Piccotti, Emma Rapagnani, Vittoria Pistarelli, Arianna Pagnanini, Alice Amurri, Sally Cappellacci, Giorgia Accorsi, Valentina Greco, Arianna Vincenzetti, Elisa Pizzichini, Matilde Fabbroni.