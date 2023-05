La Cbf Balducci saluta il libero Fiori Confermate Fiesoli e Quarchioni

La Cbf Balducci saluta il libero Silvia Fiori (nella foto) dopo la stagione vissuta insieme in A1, la giocatrice altoatesina era arrivata nella scorsa estate. La società la ringrazia per la professionalità, la grinta, sempre dimostrati in campo difendendo i colori della Cbf Balducci. La società sta lavorando per riportare a Macerata il libero Giulia Bresciani, reduce dall’esperienza a Novara dopo la stagione vincente con la Cbf Balducci nell’anno della promozione in A1. La società ha poi confermato il capitano Alessia Fiesoli e dovrebbe rimanere anche la schiacciatrice Giorgia Quarchioni. Sono arrivate due nuove centrali: Giada Civitico, lo scorso anno a Sassuolo, e Alessia Mazzon, reduce da un campionato in Francia. La dirigenza sta lavorando per completare la squadra, dall’estero è attesa un’opposta che prenderà il posto di Polina Malik che ha lasciato la Cbf Balducci dopo due stagioni. Sono poi in corso delle trattative, piace la schiacciatrice Alessia Bolzonetti che si è messa in luce con l’Omag San Giovanni in Marignano e sulla giocatrice c’è l’interesse di molti club. Sono giorni di intenso lavoro per il diesse Maurizio Storani che sta cercando di chiudere le diverse trattative già avviate.