La Cbf Balducci saluta Molinaro

Si separano le strade tra la Cbf Balducci e la centrale Beatrice Molinaro. La società maceratese ringrazia la giocatrice friulana per la professionalità, la tenacia e l’energia dimostrate in ogni occasione. Nei giorni scorsi era stato annunciato anche l’addio di Francesca Cosi destinata a indossare la casacca di Pinerolo (A1). La Cbf Balducci sta lavorando per essere protagonista in A2, come centrali si affiderà a Giorgia Mazzon, reduce da una stagione in Francia, e a Giada Civitico, negli ultimi anni a Sassuolo. È stata confermata la schiacciatrice Alessia Fiesoli, per il ruolo di libero c’è il ritorno di Giulia Bresciani dopo l’esperienza a Novara. Come schiacciatrice piace Alessia Bolzonetti, finita nel mirino di parecchi club, come palleggiatrice le strade portano ad Asia Bonelli, ora a Trento.