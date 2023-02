"La Cbf Balducci sarà competitiva se resteremo nella massima serie, altrimenti proveremo a risalire"

Ieri le ragazze della Cbf Balducci hanno ripreso la preparazione in vista dell’anticipo di sabato alle 18 contro Scandicci Firenze. Tra le maceratesi si sta allenando anche la schiacciatrice Lucia Bosetti per mantenersi in forma in attesa di rientrare ad Adana, in Turchia, dove gioca nelle fila del Cukurova. Ieri le toscane dello Scandicci hanno battuto 3-1 Pinerolo e la partita di sabato potrà essere decisiva in chiave salvezza. Infatti se Perugia, che ora ha 5 punti di vantaggio su Pinerolo e Macerata, dovesse vincere in Piemonte i giochi sarebbero quasi fatti.

In questa fase le società stanno iniziando a gettare le basi per la prossima stagione e quindi c’è da farsi trovare pronti per non presentarsi sul mercato quando le migliori giocatrici si sono accasate. "In effetti – conviene il presidente Paolella – è il momento per muoversi, ma c’è ancora un filo di speranza per rimanere in A1 e non c’è da mollare". Il prossimo turno potrebbe dare alcuni responsi, ma la formazione maceratese deve prepararsi ad affrontare un torneo di A1 o di A2. "Se dovesse essere A2 – chiarisce il presidente – sarà una Cbf Balducci che proverà a risalire subito nella massima serie. Abbiamo visto quanto la città e i tifosi ci sono stati vicini quest’anno, purtroppo non abbiamo dato loro soddisfazione. Se invece dovessimo restare in A1 c’è l’idea di allestire una squadra competitiva". Però occorre iniziare a gettare le basi. "Ci muoveremo entro breve, a fine settimana ci sarà un incontro in società".