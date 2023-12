La Cbf Balducci travolta in casa, festa Offanengo

CBF BALDUCCI

0

OFFANENGO

3

CBF BALDUCCI : Khoronen 1, Fiesoli 12, Mazzon 5, Bonelli 3, Bolzonetti 9, Civitico 6, Bresciani (L), Vittorini 6, Stroppa 8, Busolini. Ne. Morandini, Masciullo. All. Saja.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: De Paula 8, Modesti 9, Martinelli 8, Trevisan 12, Tajè 7, Bridi 7, Pelloni (L), Sironi 5. Ne. D’Este, Compagnin, Cantaluppi, Tomassini, Sassolini, Vivianbi (L). All. Bolzoni.

Arbitri: Candelori e De Orchi.

Parziali: 19-25, 22-25, 24-26.

Una brutta Cbf Balducci segna il passo in casa e rimane a bocca asciutta nel match con Offanengo, al termine di una gara in cui non funziona nulla, o quasi. Le maceratesi, in testa al girone B dell’A2 femminile di volley, non danno pressione al servizio e alle ospiti con palla in mano riesce praticamente tutto. In altre occasioni è successo che le maceratesi siano riuscite a rifarsi nel finale del set, ma ieri sera la squadra non è riuscita a ribaltare lo spartito che si leggeva sin dall’avvio non trovando quel guizzo, quelle certezze e sicurezze che in passato hanno permesso di svoltare la partita.

Si parte. La fase iniziale è all’insegna dell’equilibrio quando Offanengo cerca di prendere il largo (11-14) costringendo coach Saja a chiamare il time out. La Cbf Balducci lotta e si rifà sotto con i colpi di Bolzonetti, Fiesoli e Korhonen (16-17), ma è un fuoco di paglia perché Offanengo allunga (16-21) e coach Saja richiama un altro time out. Ma il set è oramai segnato quando un attacco dal centro chiude i giochi (19-25). Si ricomincia con la Cbf Balducci costretta a inseguire (4-5) quando Stroppa suona la carica (6-5) ma Offanengo non molla (10-10). E’ tutto da rifare: la Cbf Balducci è in affanno, commette errori e le ospiti ne approfittano (14-17). In questi casi c’è da lottare e le maceratesi non si tirano indietro (18-18). Si va punto a punto quando Offanengo prova ad allungare con Tajè e Sironi (21-23) e poi a resistere al ritorno delle locali (22-25).

Si riprende. Parte bene Offanengo (1-3) e coach Saja manda in campo Vittorini al posto di Bolzonetti. La Cbf Balducci dà segni di ripresa quando con i punti di Fiesoli, Stroppa e Vittorini raggiunge e supera le avversarie (6-3). La squadra di casa sembra avere imboccato la strada giusta (10-5) ma anche in questo set non mantiene il ritmo e Offanengo piano piano riesce a colmare il divario (17-17) rimettendo tutto in discussione. Ora è un continuo botta e risposta, si lotta punto a punto quando (22-22) le lombarde allungano (22-24). Il primo match ball è annullato dall’attacco vincente di Fiesoli e il secondo dal muro di Bonelli (24-24). Ma la sconfitta è solo rimandata perché le ospiti mettono a segno i due punti della vittoria (24-26).