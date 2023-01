La Cbf lotta con Novara, ma alla fine va ko

CBF BALDUCCI

1

IGOR NOVARA

3

CBF BALDUCCI: Cosi, Fiori (l), Abbott 16, Ricci, Quarchioni, Okenwa, Molinaro 10, Fiesoli 8, Malik 18, Aelbrecht 3, Dijkema 3. Ne. Napodano (l), Chaussee, Quarchioni, Paoli. All. Paniconi.

IGOR NOVARA: Cambi, Bresciani, Battistoni, Fersino (l), Bosetti 6, Chirichella 5, Danesi 19, Carcaces 24, Ituma 4, Karakurt 22. Ne. Adams, Giovannini, Varela, Bonifacio.

Arbitri: Canessa di Bari e Chiriatti di Lecce.

Note: Cbf Balducci: 9 battute sbagliate, 7 ace, 6 muri vincenti, 38% in attacco, 49% in ricezione (di cui 27% perfetta). Novara: 12 battute sbagliate, 3 ace, 10 muri vincenti, 52% in attacco, 53% in ricezione (di cui 28% perfetta).

Parziali: 21-25 (30’) 18-25 (22’) 26-24 (29’) 18-25 (22’).

La Cbf Balducci mette subito in squadra la nuova arrivata Aelbrecht al centro e affida la regia a Dijkema nel match contro Novara. Per il resto la formazione maceratese vede opposta Malik, libero Fiori, quindi Fiesoli e Abbott, al centro c’è Molinaro assieme alla belga Aelbrecht. Si parte con la Cbf Balducci che scalda il pubblico con Abbott e Dijkema, ma Novara non ci sta e mette la freccia (3-4). La partita si sviluppa sul filo dell’equilibrio quando le piemontesi tentano l’allungo con Karakurt (10-13). La Cbf Balducci non lascia scappare le avversarie (14-16), ma Novara spinge forte (17-22). La squadra di casa reagisce con Abbott e due ace di Molinaro riportandosi sotto (20-22). Novara spinge sull’acceleratore e la schiacciatrice Carcaces mette a terra il pallone del 21-25. La differenza è data dall’attacco ospite (61%) contro il 39% locale.

Si riparte. È buono l’approccio della Cbf Balducci che costringe Novara a rincorrere fino a quando Carcaces mette a terra il pallone dell’8-8. Poi le maceratesi commettono qualche errore di troppo e Novara ne approfitta prendendo il largo (8-12). Le piemontesi non solo gestiscono bene il vantaggio ma accelerano (11-17). Il set è completamente in discesa per le avversarie e nel finale le locali riescono solo a rendere meno pesante il passivo (18-25). In questo set le maceratesi hanno accusato troppe difficoltà in ricezione (38%) contro il 69%.

Nel terzo set la Cbf Balducci parte bene e a un certo momento (6-6) accelera con Molinaro e Abbot. È una Cbf Balducci in fiducia con Malik, Molinaro e Abbott che vanno a punto (16-10). Sembra un set in discesa fino a quando l’opposta Ebrar Karakur va in battuta e con lei al servizio si ribalta la situazione (16-17). Il colpo è duro da assorbire per le maceratesi che hanno il merito di non abbattersi e di reagire subito. Novara si dimostra un osso duro e si teme il peggio quando Danesi e Karakurt mettono a terra il pallone (20-23). Macerata non molla e acciuffa le avversarie (24-24), Molinaro e un’invasione permettono a Macerata di vincere il set (26-24).

Nel quarto set Macerata parte bene (4-0), poi nel turno con Bosetti in battuta si rovescia la situazione (4-8) fino a quando Malik mette a terra il pallone. Macerata deve fare gli straordinari ma riesce nell’impresa di riprendere le avversarie (14-14). La partita è di nuovo in equilibrio, ma Novara sfrutta ogni occasione ed errore per mettere la faccia avanti (16-20). Le piemontesi controllano bene la gara e non se lasciano sfuggire più (18-25).