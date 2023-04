"La chance dei playoff da giocare fino in fondo"

di Andrea Verdolini

La possibile nuova penalizzazione del Siena che perderebbe ulteriori 2 punti in classifica, apre "scenari" nuovi alla Recanatese che in caso di successo con l’Ancona costringerebbe i toscani a fare altrettanto contro la Virtus Entella visto il vantaggio dei giallorossi negli scontri diretti e non sarà una cosa del tutto agevole.

I liguri infatti, persa la leadership, non vorranno cedere il secondo posto, con tutti i privilegi conseguenti al Cesena, impegnato sul campo della pericolante Alessandria: "È un nuovo stimolo enorme per noi – dice mister Giovanni Pagliari senza tanti giri di parole – per fare una grande partita. Non trascurerei il fatto che vogliamo anche riscattare la brutta sconfitta subita all’andata: un 4-0 troppo pesante per noi, maturato nel corso di un primo tempo dove abbiamo palesato sicuramente delle lacune. Ricordo però che nella ripresa Giampaolo colpì due traverse e abbiamo avuto molteplici opportunità per riaprirla prima di cedere definitivamente. Di certo non fu, da parte nostra, una prestazione all’altezza".

I dorici vengono dal netto 3-0 contro il Rimini nel quale hanno palesato una condizione superba e nuova linfa dopo il cambio di allenatore, passando dall’esonerato Colavitto a Donadel.

"Non penso onestamente che con pochi allenamenti alle spalle Donadel abbia potuto dare una sua grande impronta. Hanno un collettivo comunque forte e una rosa profondissima per cui non peseranno molto le assenze se pensiamo che al posto di Spagnoli ci potrà essere Melchiorri".

Il loro aspetto più temibile?

"Le ripartenze e il modo di attaccare gli spazi: lì possono essere davvero micidiali sia con Simonetti che con Di Massimo e siamo perciò chiamati a un match praticamente perfetto, come sempre d’altronde".

Si parla molto di rinnovi, conferme, voci, rumours e indiscrezioni.

"La verità è che siamo effettivamente e totalmente concentrati sul presente, perché questa chance di playoff noi vogliamo giocarcela sino in fondo. Sono 27 anni che alleno, praticamente sempre in questa categoria e posso affermare che da parte mia e del direttore non c’è fretta. Sono aspetti che valuteremo con tutta la calma del caso che tra l’altro ci siamo guadagnati facendo, lo rimarco sempre, qualcosa di davvero straordinario".

Nel momento in cui vi confronterete con la proprietà quali saranno poi le sue richieste?

"La premessa fondamentale è che tutti, io per primo, abbiamo il piacere e la voglia di restare a Recanati. Chiaramente sarebbe importante che le esperienze maturate quest’anno siano tenute nel debito conto. Fare campionati tranquilli in Serie C rappresenta sempre un’impresa e magari sarebbe opportuno affrontarli con meno rischi possibili e qualche certezza in più. Nessuno ha la pretesa di puntare alla serie B però ci sono le basi per proseguire l’ottimo lavoro svolto, ovviamente con gli opportuni accorgimenti".

Tradotto: ci si confronterà al più presto, ma intanto cuore e testa al derby di domenica (fischio d’inizio alle 14.30, tutte le gare del girone B saranno in contemporanea per gli ultimi verdetti del gruppo, su tutti il piazzamento delle squadre ai playout e quello in zona playoff, con la promozione della Reggiana e la retrocessione dell’Aquila Montevarchi già matematiche) per il quale l’attesa è palpabile e si potrebbe andare verso un "Tubaldi" soldout, senza nessuna restrizione per quello che riguarda la questione biglietti.