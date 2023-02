La Civitanovese a Grottammare "Match insidioso, c’è da dare tutto"

Obiettivo tre punti per la Civitanovese che oggi sarà ospite del Grottammare. Il team del tecnico Francesco Nocera vanta 41 lunghezze e affronta l’ultima in classifica, a quota 17, assieme alla Futura 96. Destini e ruoli diversi per le due formazioni, in un campionato che tuttavia non nasconde insidie neanche per la prima della classe. "Dovremo mettercela tutta – avverte il centrocampista classe 2001 Nicola Cipriani – , per contrapporci ad una formazione organizzata, con buone individualità". Rossoblù che schierano una prima linea probabilmente priva del centrocampista Lorenzo Rapagnani e del trequartista Pablo Becker, entrambi provati da alcuni risentimenti muscolari, mentre è out l’esterno Martin Leopoldo Garcia. Potrebbe aggregarsi al gruppo il centrocampista Alex Strupsceki, ma sarà difficile vederlo in campo già dal primo minuto. Rientri certi o molto probabili, a meno di altre scelte di Nocera, sono il terzino Federico Ruggeri sr, che ha scontato la squalifica, e il difensore Diego Ballanti, fresco di recupero da un piccolo acciacco. Il team del patron Mauro Profili è reduce dalla vittoria di domenica sulla Palmense di Enrico Piccioni (2-0, ndr) e dalle parti del Polisportivo il nuovo anno è partito con tre vittorie e due pareggi. "L’andamento è certamente positivo – commenta Cipriani – dobbiamo continuare così, poi alla fine faremo i conti". Dicevamo delle insidie: su tutte c’è l’Aurora Treia che oramai ha ingranato la marcia e sembra pedinare la Civitanovese per sfruttarne un eventuale passo falso. Gli uomini di Paolo Passarini sono ad appena tre lunghezze dai rossoblù. "Preoccupato? L’Aurora sta facendo bene – ammette il giocatore – ma noi seguiamo la nostra strada".

Francesco Rossetti