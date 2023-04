La Civitanovese dopo il ko interno "Ci è mancata l’ultima giocata"

Civitanovese sull’attenti dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Trodica. Si tratta della seconda debacle stagionale per i rossoblù, dopo l’1-2 contro l’Aurora Treia del 18 dicembre. Per i rossoblù di Nocera, fatali alcune distrazioni difensive: Frinconi tutto solo in occasione del primo gol, il fallo in area di Trombetta su Prosperi a retroguardia sguarnita (rigore parato da Taborda, ndr) e il pasticcio che ha portato alla rete del raddoppio ospite. "Sappiamo di aver commesso qualche errore, ma di fronte avevamo una squadra molto forte. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire nel miglior modo possibile", dice il capitano rossoblù Ivan Visciano. Qualche piccolo alibi per il team del patron Mauro Profili ci sarebbe: in primis l’assenza di bomber Michele Paolucci, rimasto in panchina "per via – fanno sapere dallo staff – di un leggero risentimento al ginocchio" poi, quella di Mandolesi, che scontava un turno di squalifica. Ma con buone probabilità quella vista domenica si è rivelata la peggior Civitanovese della stagione. "Svogliati? Non credo. È probabile che dagli spalti qualcuno abbia avuto questa impressione ma non è così. Il primo tempo eravamo aggressivi, ci è mancata solo l’ultima giocata. Penso che abbiamo disputato una buona gara". Ora si riparte dalla trasferta di Corridonia del 29 aprile, cui seguirà il match interno di domenica 7 maggio contro la Cluentina. Se in queste due gare la Civitanovese dovesse riuscire ad ottenere sei punti, basterebbe un pareggio nella successiva sfida con l’Aurora Treia per festeggiare la vittoria del girone.

Ma Corridonia e Cluentina sono in lotta per la salvezza. "Non sarà una missione facile – conferma il capitano – , sicuramente daranno l’anima ma noi dobbiamo cercare quel qualcosa in più che ci è mancato nelle ultime due partite. Dovremo essere agguerriti perché sicuramente lo saranno anche loro".

