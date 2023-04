La Civitanovese è in finale: affronterà la Vigor Castelfidardo

CENTOBUCHI

1

CIVITANOVESE

2

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, G. Pietropaolo, Tedeschi (69’ Veccia), De Cesaris, Guerrero, D’Intino (69’ D’Angelo), A. Pietropaolo, Picciola, Iovannisci (60’ Giorgio Galli), Liberati. All. Fusco.

CIVITANOVESE: Cannella, Giordani (46’ Foresi), Ruggeri sr, Rapagnani (69’ Ballanti), Greco (80’ Ruggeri jr), Trombetta, Garcia, Mangiacapre, Wali (75’ Guido Galli), Cipriani, Mandolesi (66’ Cosignani). All. Nocera.

Arbitro: Ferroni di Fermo

Reti: 37’ Garcia, 58’ Wali, 75 G. Pietropaolo.

Note. Spettatori: 200 circa; Ammoniti: Greco, Ruggeri sr, Wali, De Cesaris.

Al Tommolini di Martinsicuro è la Civitanovese a strappare il pass per la finale della Coppa Marche di Promozione. I ragazzi di mister Nocera, forti del minimo vantaggio acquisito all’andata, sono riusciti a fare propria anche la gara di ritorno, eliminando così l’Atletico Centobuchi. I padroni di casa scendono in campo con la consapevolezza di dover ribaltare la sconfitta dell’andata. Mister Fusco manda quindi in campo la formazione tipo, con Picciola, Iovannisci e Liberati chiamati ad inventare la giocata per spaccare la partita. La Civitanovese risponde con un mini turnover, in attacco resta a riposo capitan Paolucci, al suo posto c’è Mandolesi. Prova a spingere subito sull’acceleratore l’Atletico Centobuchi, che al 22’ colpisce un palo con Tedeschi, la Civitanovese regge e poco dopo pareggia i conti dei legni con la traversa colpita da Greco. Al 37’ il match cambia volto, Cipriani trova il corridoio giusto per mettere Garcia davanti alla porta e l’attaccante non sbaglia. A questo punto, per l’Atletico Centobuchi la strada si fa più ardua. Fusco prova a caricare i suoi all’intervallo. Nella ripresa però, pronti via e la Civitanovese chiude la pratica. I rossoblù infatti trovano il raddoppio con Wali, che manda in delirio il folto gruppo di supporter rossoblù al seguito della squadra. Nel finale il Centobuchi prova a riaprire la gara con il gol di Gennaro Pietropaolo, ma ormai è tardi, perchè i ragazzi di Nocera restano compatti e alla fine possono festeggiare l’approdo in finale, dove incontreranno la Vigor Castelfidardo che ha eliminato la Cagliese.