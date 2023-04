La Civitanovese è spenta e molle: per il Trodica passo verso i playoff

CIVITANOVESE

0

TRODICA

2

CIVITANOVESE (4-3-2-1): Taborda; Foresi, Ballanti, Trombetta, Cosignani; Ruggeri jr (18’st Cipriani), Visciano, Becker; Garcia (10’st Galli), Strupsceki; Wali (29’st Mangiacapre). A disp. Cannella, Ruggeri sr, Greco, Marconi, Giordani, Paolucci. All. Nocera.

TRODICA (4-4-2): Fatone; Ciccalé (38’st Usignoli), Monserrat, Berrettoni, Tartabini; Frinconi, Perfetti (49’st Vipera), Cartechini (18’st Gambacorta), Zandri; Prosperi, Cingolani (39’st Porfiri). A disp. Monti, Pantone, Lombardelli, Ciccarelli, Cappelletti. All. Lelli.

Arbitro: Denti di Pesaro.

Reti: 37’pt Frinconi, 24’st Cingolani.

Note: spettatori 600 circa con folta rappresentanza ospite. Ammoniti Trombetta, Monserrat, Perfetti e il team manager ospite Torresi.

Trodica bestia nera delle grandi. Dopo aver sconfitto l’Aurora Treia, la formazione di Lelli sbaraglia anche la Civitanovese in un pomeriggio burrascoso al Polisportivo. Biancazzurri cinici eccetto quando, nella ripresa, si fanno bloccare un rigore dall’estremo Taborda ma subito dopo i locali regalano la palla del raddoppio a Cingolani. Tra i rossoblù è Strupsceki il più pericoloso e già all’11 il centrocampista argentino semina il panico con una serpentina che tuttavia Garcia non riesce ad arpionare. Segue il tentativo dell’ospite Cingolani (18’), poi Ruggeri jr, sugli sviluppi di un corner, va vicino al gol con un diagonale. Due minuti dopo, il Trodica sblocca con Frinconi, che tutto solo coglie il cross millimetrico di Zandri e di testa batte Taborda. Nel secondo tempo la Civitanovese è nulla e al 21’ Trombetta atterra Prosperi in area. Penalty, dagli undici metri Taborda dice no a Cingolani. L’entusiasmo potrebbe premiare i padroni di casa, ma ecco che il duo Ballanti-Trombetta combina un pasticcio, dunque Cingolani si avventa sulla sfera e con uno scavetto fa 0-2. Nel finale la Civitanovese prova ad accorciare le distanze con Strupsceki (36’), Mangiacapre (49’) e Trombetta (50’) che di testa trova Fatone: giornata no per il difensore argentino. Il divario della capolista sull’Aurora si accorcia. Il Trodica marcia spedito verso i playoff.

Francesco Rossetti