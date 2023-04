La Civitanovese finalista di Coppa Rapagnani: "Vogliamo vincerla"

Vele spiegate in casa Civitanovese dopo la vittoria in Coppa Italia di mercoledì. Battendo i piceni dell’Atletico Centobuchi grazie alle reti di Garcia e Wali (gara terminata 1-2, ndr), i ragazzi di Nocera hanno strappato il pass per la finale fissata a sabato 22 aprile, con sede ancora da stabilire. In quella data, i rossoblù affronteranno la Vigor Castelfidardo, che ha eliminato la Cagliese.

Lorenzo Rapagnani, centrocampista tra gli undici titolari nel match contro Centobuchi, non nasconde la soddisfazione per il passaggio di turno: "A questa competizione – spiega – tenevamo dall’inizio, poi ci è servita molto per tenerci attivi e a concedere una possibilità a chi era stato impiegato di meno. Ora che siamo arrivati a questo punto, vogliamo vincerla". In finale di Coppa e prima in campionato, il sogno della Civitanovese è portare a casa entrambi i trofei, ma certo il salto di categoria rappresenta un’indubbia priorità. Nel girone, la formazione rivierasca vanta 60 punti, sei in più dell’Aurora Treia, tuttavia la scia di sette vittorie consecutive è stata interrotta dal pareggio a porte inviolate dello scorso primo aprile contro la Futura 96. Una giornata che per paradosso ha sorriso al team del patron Mauro Profili, considerando la debacle dell’undici di Passarini in casa del Trodica. Proprio i biancazzurri del neo tecnico Marco Lelli, chiamato in sostituzione del dimissionario Massimo Busilacchi, sono i prossimi avversari dei rivieraschi in campionato, nel confronto in programma domenica al Polisportivo. L’arma in più per i padroni di casa è l’esterno d’attacco Martin Leopoldo Garcia, tornato al gol dopo circa tre mesi di stop a causa di un infortunio. Rapagnani, invece, non potrà essere del match per via dei tre turni di squalifica da scontare, ma avverte: "il Trodica è sempre stato una bella squadra e con il nuovo allenatore si sono ricomposti. Lo abbiamo visto contro Treia, quando hanno condotto una grande partita". Nel frattempo, i rossoblù si godono la pausa "che serve per staccare un po’ ma ci stiamo allenando seriamente", conclude il giocatore classe 1997. Gli allenamenti riprenderanno martedì.

Francesco Rossetti