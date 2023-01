"La Civitanovese ha lavorato sodo Contro di noi gli altri daranno tutto"

Domani la Civitanovese osserverà il turno di riposo.

Ivan Visciano, come prosegue la preparazione?

"Essendo un periodo di vacanza – dice il capitano – ed essendo stati fermi per qualche giorno, abbiamo fatto un richiamo concentrandoci molto sulla parte fisica, sotto le direttive del preparatore atletico, il professor Loris Porrini. Tutto ciò, chiaramente, senza trascurare l’aspetto tecnico".

Poter riposare di più rispetto agli altri è un bene o un male?

"Per me riposare fa sempre bene, basta non perdere l’obiettivo. Diciamo che l’importante è rimanere sul pezzo".

C’è qualche squadra che la preoccupa per come ha gestito il mercato di riparazione?

"Rimango del parere che il Monturano sia la formazione più ostica, perché i giocatori lavorano insieme da tempo e sanno fare quadrato. Poi ho visto che il Trodica si è rinforzato, mentre l’Aurora Treia rimane pericolosa".

Come sarà questa seconda parte di campionato?

"Nel girone di ritorno le squadre avranno sempre più il coltello fra i denti e noi dovremo essere bravi a non perdere la concentrazione. Sempre ragionando partita dopo partita".

Al rientro c’è il Casette Verdini: che avversario affronterete?

"Non voglio essere ripetitivo, ma continuo a pensare che tutto sta nell’approccio alla partita. Poi, resta il fatto che noi siamo la Civitanovese e tutti ci affrontano con più mordente".

Ultimamente avete commesso qualche errore in più in difesa.

"Non ho nulla da rimproverare ai compagni, neanche nella fase difensiva. Nell’ultima gara non tutti i gol sono stati presi per errore nostro".

Francesco Rossetti