"La Civitanovese mi soddisfa Ma ci mancano dei punti"

È terminato con una sconfitta (1-2 contro l’Aurora Treia, ndr) il 2022 della Civitanovese, ma stavolta è la prima della stagione: a commentarla, insieme a tanti altri aspetti, è il patron rossoblù Mauro Profili.

Profili, la soddisfa l’andamento della squadra?

"Sì, in generale sono contento di come stanno andando le cose. Poi se qualcuno non avesse commesso certi errori forse avremmo qualche punto in più."

Si riferisce agli arbitri o a qualcuno dei vostri?

"Chi vuol capir, capisca".

L’anno si è chiuso con la sconfitta: cosa non ha funzionato?

"Eravamo in vantaggio, poi l’arbitro ha deciso di assegnare questo rigorino, perché Panichelli si è tuffato, e ci hanno pareggiato. Sul corner precedente il gol c’era un fuorigioco. E alla fine non ci è stato concesso penalty su Wali. La Federazione mandi gli arbitri Cai, che sono nazionali, così si evitano le polemiche".

L’Aurora rischia di farsi sotto.

"Se succederà vorrà dire che lo merita, ma a ciò non penso. Ora accantoniamo il ko e concentriamoci sulla prossima sfida. Abbiamo tre settimane, la squadra è tornata ad allenarsi e l’ho vista carica. Siamo sempre primi"

Avverte le pressioni di dover vincere il campionato?

"No, sennò non sarei a Civitanova. Mi trovo qui per vincere, ne ero consapevole fin dall’inizio".

Come valuta i nuovi acquisti?

"È presto per giudicare, vedremo con l’arrivo del nuovo anno".

Con l’addio di una riserva (Nasif, ndr) non rischiate di rimanere con la coperta corta in difesa?

"No, abbiamo altre soluzioni".

Venerdì, alle 15, i rossoblù ospitano l’Atletico Ascoli per un test.

Francesco Rossetti