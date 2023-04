La Civitanovese pareggia con la Futura e allunga in vetta

FUTURA 96

0

CIVITANOVESE

0

FUTURA 96: Bonifazi, Monti (35’ Santarelli), Vallasciani, Smerilli (41’ Marozzi), Gentile, Vicomandi (16’st Nepi), Capiato, Murazzo, Mannozzi, Pistelli, Salvati (23’st Antolini). Conte. All.: Martinelli.

CIVITANOVESE: Taborda, Foresi, Ballanti, Trombetta, Cosignani, Ruggeri jr (17’st Cipriani), Visciano (28’st Rapagnani), Strupsceki (1’st Mandolesi), Becker (9’st Wali), Galli (17’st Garecia), Paolucci. All: Nocera.

Arbitro: Latuga di Pesaro.

Note: spettatori 350 circa. Espulso al 96’ Rapagnani. Ammoniti: Pistelli, Gentile, Bonifazi, Cipriani, Capiato, Nepi, Mandolesi. Recupero: 9’ (3+6).

Ritorno con il botto per l’allenatore Martinelli sulla panchina della Futura 96, la squadra riesce a bloccare sul risultato di partenza la capolista Civitanovese. E così, dopo sette successi consecutivi, rallenta la corsa di Paolucci e compagni, che tuttavia riesce comunque ad allungare il passo in vetta alla classifica, approfittando del passo falso dell’inseguitrice Aurora Treia.

Gara molto contratta, merito anche di una Futura 96 che non si fa mettere in soggezione dalla prima della classe, la squadra di casa gioca una partita alla pari. Da registrare nel primo tempo ghiotta occasione per Galli, troppo altruista nel servire Paolucci, quando invece avrebbe potuto battere a rete. La Futura deve poi fare a meno di Monti e Smerilli, entrambi costretti ad uscire già nel primo tempo per infortunio.

Nella ripresa i fermani provano a farsi vivi dalle parti di Taborda, con una conclusione di Nepi, che termina di poco sul fondo. Nel finale la Civitanovese invoca un calcio di rigore per fallo su Mandolesi, ma l’arbitro lascia correre, mentre al 96’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Rapagnani a causa di un brutto fallo su Mannozzi.