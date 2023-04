La Civitanovese pensa alla Coppa Crocetti: "Arriviamo alla finale"

Appuntamento serale per la Civitanovese che alle 19.30 di oggi sarà impegnata allo stadio Tommolini di Martinsicuro per sfidare i piceni dell’Atletico Centobuchi, in occasione del ritorno delle semifinali di coppa Italia. Si riparte dall’1-0 dell’8 marzo, con il successo firmato dal 2006 Cesario Mangiacapre. A quanto pare, il tecnico Francesco Nocera dovrebbe portare in tribuna i titolari più a rischio dal punto di vista fisico, come i centrocampisti Ivan Visciano ed Alex Strupesceki, due giocatori fondamentali per la corsa alla vittoria del campionato nelle sei giornate che restano. Spazio, quindi, ad un ampio turnover anche se a giudicare dalle parole del direttore sportivo Gianluca Crocetti la sfida sembra comunque destare un certo interesse: "Si tratta di una gara che dà lustro alla società e ci teniamo a far bene. Arrivare in finale sarebbe importante, quindi massima concentrazione". Quanto alle scelte di formazione, anche Crocetti conferma "un’importante turnazione. Visciano e Strupsceki riposeranno? Così dovrebbe essere". Potrebbe giocare Lorenzo Rapagnani, che con la squalifica di sabato e un verdetto ancora in attesa, rischia di tenersi fuori dal campionato per qualche domenica.

A proposito di campionato, il pareggio incassato sabato contro il team di Capodarco di Fermo ha interrotto la scia delle sette vittorie consecutive. Ma la giornata ha sorriso a Paolucci e compagni che con la sconfitta dell’Aurora Treia a Trodica hanno allungato di un punto il vantaggio sulla stessa formazione di Passarini. "Era difficile, nel primo tempo non siamo riusciti a sfruttare un paio d’occasioni e loro si siano chiusi, – l’analisi di Crocetti – mentre nella ripresa abbiamo incontrato difficoltà nello sbloccare la gara. Serviva un episodio che non si è verificato. Il rigore su Mandolesi? Poteva starci, ma non cerchiamo alibi". La Civitanovese in classifica vanta 60 punti, seguono l’Aurora a 54 e l’Atletico Centobuchi a quota 44, e che riprenderà il cammino sabato 15 aprile nella sfida interna contro i biancazzurri del Trodica.

Francesco Rossetti