"La Civitanovese pensa alla Coppa L’Atletico Centobuchi ha qualità"

Andata delle semifinali di coppa Italia per la Civitanovese che alle 15 ospita l’Atletico Centobuchi. Spira il vento in poppa sulla nave della leader, che sabato ha sconfitto il Matelica (0-2) con le reti di Strupsceki e Wali, aggiudicandosi tre punti importanti, anche considerando la tenacia dell’Aurora Treia, seconda a cinque lunghezze dai rossoblù e vittoriosa in casa della Passetempese, prossimo avversario del team di Nocera. Ma a ciò, lo stesso tecnico dice di non pensare, "perché la priorità ora è il Centobuchi, poi da giovedì inizieremo a preparare l’altra gara".

Nocera, come vede il match odierno?

"Sarà tosto – avverte –, abbiamo visto cosa ci hanno fatto in casa l’Atletico Centobuchi (1-1, Paolucci agguantò il pareggio su penalty al 93’, ndr). Penso che a fine campionato ce li troveremo tra le prime tre. Questo è il loro valore".

Conferma il turnover?

"Sì, abbiamo il campionato da affrontare: chi non ha giocato sabato avrà una possibilità oggi".

D’altronde, avete recuperato diversi infortunati.

"Più che altro ci sarà spazio per i ragazzi della juniores, di cui ho fiducia".

Come commenta la vittoria di Matelica?

"Affrontavamo una buona squadra, reduce da dieci risultati utili di fila e con giocatori di qualità, alcuni dei quali ho avuto con me in passato. Il primo tempo è stato equilibrato, loro sono partiti bene, facendo pressione e abbiamo anche un po’ sofferto nonostante le due occasioni create. Nella ripresa, però, c’eravamo solo noi".

Non prendete gol da quattro partite.

"Esatto, ma non si pensi solo ad un fatto difensivo. È migliorato tutto l’atteggiamento, partendo dall’attacco".

Francesco Rossetti