"La Civitanovese pensa da prima Le altre non ci interessano"

Atmosfera più che rilassata in casa Civitanovese dopo il successo di domenica contro il Castel Di Lama. Il gol di Paolucci al 40’ della ripresa (la partita è terminata 1-0, ndr) potrebbe dire molto sulla stagione. Anzitutto perché permette ai rossoblù di allungare di due punti sull’Aurora Treia, seconda forza del campionato a cui sabato non è riuscito di andare oltre il pareggio nel confronto interno contro il Matelica. Poi, considerando le impervie condizioni del campo con la giornata di pioggia, la prova vincente rafforza un morale già di per sé ottimo. "Non pensavamo di farcela – confessa il centrocampista Federico Ruggeri Jr, tra i migliori –, in questo modo abbiamo ribadito di essere una squadra di carattere. Sono tre punti fondamentali, contro una formazione che ci aspettava tutta dietro". La Civitanovese dunque sale a 47 punti, con l’Aurora a 42, l’Atletico Centobuchi, il Trodica e il Monturano a 34, il Potenza Picena con 33 punti. "Siamo in testa dall’inizio del campionato – prosegue il giocatore – , le altre non ci interessano. Pensiamo da prima e dobbiamo continuare così per perseguire l’obiettivo finale, vincere il campionato". Zero le reti incassate dai rossoblù nelle ultime tre gare, in totale 11 in 22 disputate: una media così bassa cui soltanto il Potenza Picena può avvicinarsi, con i 16 gol subiti. L’Aurora Treia ne ha presi 22, ma ne ha realizzati tre in più, vale a dire 35, contro i 32 della capolista, seconda del girone in fatto di miglior attacchi. Il team guidato da Francesco Nocera riparte dalla gara di sabato, a Matelica. "Sarà un match difficile – conclude Ruggeri jr – , loro vengono da dieci risultati utili consecutivi e si sono rinforzati". Francesco Rossetti