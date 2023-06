La Civitanovese si rinforza Preso Bagnolo per il centrocampo

La Civitanovese mette a segno un altro colpo assicurandosi Andrea Bagnolo dopo l’arrivo di Lorenzo Tizi, ex Tolentino. Vestirà di rossoblù il centrocampista Bagnolo che si è distinto occupando i ruoli di trequartista, esterno destro e mezz’ala. Il ragazzo è uscito dal settore giovanile del Perugia, ha giocato in D con Cannara e Città di Castello, lo scorso anno ha deciso di scendere di categoria per motivi personali al San Sisto. Sono giorni di intense trattative per il direttore sportivo rossoblù che, tra gli altri, ha messo nel mirino l’attaccante Stefano Spagna, nelle ultime stagioni ha giocato in serie D con la maglia del Porto d’Ascoli.

Manca davvero poco per le conferme di Nicolò Morazzini e dei fratelli Emanuele e Giovanni De Luca al Montefano che si sta guardando attorno per rinforzare la squadra dopo alcune importanti partenze. Si separano le strade tra Paolo Menchi e il Casette Verdini.

Alessio Camaioni, nell’ultima stagione alla Palmense, è il nuovo portiere dell’Atletico Centobuchi che ha provveduto alla conferma dell’attaccante Antonio Picciola. Si separano invece le strade tra il Portorecanati e Cristian Bibini. Il difensore Daniele Fuglini resta al Porto Sant’Elpidio.