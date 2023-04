La Civitanovese vince e si avvicina alla meta

0

CIVITANOVESE

1

: Fall, Keci (42’st Marcelletti), Del Moro (1’st Marinelli), Ciucci, Romagnoli, Bigoni, Garbuglia Giulio, Piccinini (1’st Emiliozzi), Garbuglia Michele (8’st Ripa), Ruzzier, Ogievba. A disp.: Renzi, D’Alessandro, Mandozzi, Iannone, Messi. All.: Cantatore.

CIVITANOVESE: Taborda, Marconi (28’st Foresi), Ruggeri, Visciano (38’st Ballanti), Greco, Trombetta, Strupsceki (42’st Cipriani), Giordani, Paolucci (32’st Mandolesi), Garcia, Wali (20’ Galli). A disp.: Cannella, Cossignani, Ruggeri Federico jun, Mangiacapra. All.: Nocera.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Rete: 25’ Strupsceki.

Note: ammoniti Del More, Ciucci, Piccinini, Marconi, Foresi e Galli. Angolo 1-1, tempi di recupero 2 + 5.

Festa grande per la Civitanovese che conquista i tre punti in palio e vede avvicinarsi la vittoria del campionato anche per i risultati dagli altri campi. La formazione allenata da Nocera è scesa al Martini con l’intenzione di portare a casa il risultato pieno, di contro il Corridonia si schiera con un atteggiamento prudente non offrendo i fianchi agli attaccanti.

Al 16’ c’è una mischia in area locale a seguito della punizione battuta da Visciano, la difesa libera con affanno. Passano alcuni minuti e la Civitanovese sblocca il risultato: è il 25’ quando una colossale incertezza difensiva permette a Strupsceki di superare agevolmente il suo marcatore e deporre in rete il pallone eludendo l’uscita di Fall. È il gol che decide la partita. La reazione del Corridonia nel primo tempo è abbastanza blanda, gli ospiti controllano agevolmente i tentativi della formazione di Cantatore. Da segnalare al 37’ la girata al volo di Ogievba che si perde di un niente sul fondo dopo avere sfiorato il palo.

Nella ripresa la squadra locale scende in campo con molta più convinzione, ma con poche idee. Ci prova senza fortuna per due volte Ruzzier e sul finire anche Ripa, che con un colpo di testa impegna il portiere.

Per i rossoverdi di casa la sconfitta complica notevolmente la corsa verso la salvezza, ancora una volta è emersa la grande difficoltà della formazione di finalizzare il gioco. Adesso il Corridonia pensa alla prossima gara quando giocherà a casa del Casette Verdini mentre la Civitanovese riceverà la visita della Cluentina

Quintino Pieroni