La Civitanovese vuole il difensore Trombetta

"Trombetta? Stiamo verificando se il passaggio in rossoblù possa avvenire o meno". Giorgio Crocetti, diesse della Civitanovese, non nega l’interessamento per il difensore argentino Cristian Trombetta, classe 1986, nella stagione 2018-19 nell’Ancona, alle dipendenze dell’attuale tecnico rossoblù Francesco Nocera. Sull’ingaggio, Crocetti ha poi spiegato che la questione da risolvere è burocratica, per via delle varie situazioni legate "al transfert dell’atleta, essendo di nazionalità argentina". Ma stante così le cose, si può presupporre che sarà lui il prossimo rinforzo per Nocera, puntellando un reparto sotto organico data la partenza del centrale David Nasif al Porto Sant’Elpidio. D’altronde, la retroguardia civitanovese nelle ultime due gare sembrava un po’ aver perso quello smalto che l’aveva contraddistinta fino a quel momento: otto in tutto le reti incassate, di cui tre contro Cluentina e Aurora Treia. Quanto a Trombetta, nel suo passato ci sono presenze con le maglie del Tigre e in diverse squadre sudamericane di Serie B. La Civitanovese, invece, sarà impegnata domenica, alle 14.30 al Comunale di Villa San Filippo. La gara contro il Casette Verdini è la prima del nuovo anno per gli uomini di Nocera, che ora non possono più contare su quella tranquillità di classifica che c’era fino allo scorso dicembre. Il Monturano ha infatti battuto 1-0 la Palmense nel recupero, i fermani sono saliti a quota 28 in classifica con i rossoblù a due lunghezze sopra. Intanto, due under della club di Profili sono finiti nella rappresentativa nazionale dilettanti under 16: si tratta di Gianmaria Renzi e Andrea Cosignani, rispettivamente classe 2007 e 2006.

Francesco Rossetti