"La Civitanovese vuole rifarsi, ma ci attende una gara complicata"

Al Comunale di Villa San Filippo, alle 14.30 di domani andrà in scena l’ultimo atto del girone di andata della capolista Civitanovese che se la vedrà contro il Casette Verdini, reduce da cinque pareggi consecutivi ed al momento situato a metà classifica a quota 19 punti. "Arriviamo all’appuntamento – commenta il tecnico rossoblù Francesco Nocera – con la voglia di rifarci dopo l’ultima partita persa in casa contro l’Aurora Treia. Dobbiamo cercare di ripartire con il piede giusto, anche se poi di fronte a noi ci saranno altri 17 impegni; perciò, il campionato è ancora lungo e ci teniamo a far bene sin da subito, soprattutto in vista di ciò che ci attende. Affronteremo un avversario che si sta ben comportando e sono i numeri a dirlo, così come la grande prestazione vista proprio contro l’Aurora Treia, compagine contro la quale avevamo perso. Si prospetta quindi una sfida complicata, che dovremo interpretare con il piglio corretto, in modo da iniziare positivamente il nuovo anno". Sul fronte volti nuovi pare in via di definizione l’arrivo del difensore argentino Cristian Trombetta ma sull’argomento vige una giusta cautela "Aspettiamo l’ufficializzazione da parte della società, se arriva – afferma Nocera che nel frattempo ha già accolto Wali e Cipriani oltre ad alcuni elementi provenienti dal settore giovanile – farà parte dei tre innesti, uno per reparto, giunti per sostituire le uscite di David Nasif, Renzi e altri fuori quota. Durante il periodo della sosta – conclude l’allenatore della Civitanovese – abbiamo sostenuto delle amichevoli con l’Atletico Ascoli e la primavera dell’Ancona, sono tutti ragazzi che stanno gradualmente entrando nei meccanismi del gruppo".

Diego Pierluigi