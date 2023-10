"La classifica è brutta, bisogna risalire subito"

Nell’ambiente cremisi lo scossone c’è stato dopo l’esonero di mister Buratti. La squadra si è allenata con grande abnegazione in questi giorni sotto la guida tecnica di Ettore Ionni. Lo conferma il capitano Andrea Petrucci (nella foto): "Quando c’è un cambio di allenatore, arriva sempre qualcosa in più alla squadra, chiamata a reagire a una situazione di difficoltà. Abbiamo cominciato male il campionato e domenica ci aspetta un avversario di categoria molto valido".

Come state preparando il derby col Montefano?

"Fin da martedì ci siamo messi subito sotto per capire come affrontare la gara contro una squadra forte, di cui si parla ingiustamente troppo poco, magari perché le attenzioni sono tutte per piazze più importanti. Il Montefano è un’ottima realtà, con giocatori che sono insieme da diverse stagioni e hanno formato un temibile collettivo".

Poi vi aspetta il derby di Coppa contro la Maceratese...

"Sì, ma devo essere sincero: in questa settimana non ci abbiamo mai pensato! Siamo concentrati solo sul match di domenica e, quindi, sul campionato perché bisogna cominciare a guardare la classifica: è brutta, c’è assoluta necessità di risalire la china al più presto. Pertanto, pensiamo a far bene a Montefano, poi ci concentreremo sulla Maceratese, sapendo che sarà una partita importante sia per noi che per i tifosi del Tolentino".

Da capitano come vede il gruppo in questo momento?

"Ci siamo messi a disposizione di mister Ionni e abbiamo sudato molto in questi giorni, dando il massimo perché siamo consapevoli che è proprio questo che ci viene chiesto in un momento così delicato".

Cosa pensa del cambio di allenatore?

"Nel calcio, si sa, quando le cose vanno male, il primo a pagare è sempre l’allenatore. Dispiace, ma adesso siamo chiamati tutti a guardare avanti con l’obiettivo di invertire la rotta, a cominciare da domenica sul campo del Montefano". A livello di formazione mancherà lo squalificato Nasic.

