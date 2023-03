La Coppa Italia a Porto Potenza Successo del Santo Stefano

Il Santo Stefano Kos Group trionfa nella Coppa Italia di basket in carrozzina. Nel palas di Porto Torres la formazione portopotentina ha sconfitto 68-63 in finale la Dinamo Lab Banco di Sardegna al termine di un match tiratissimo fino all’ultimo quarto, quando i ragazzi allenati da coach Roberto Ceriscioli hanno piazzato il parziale decisivo trascinati da un super Andrea Giaretti. Il Santo Stefano Kos Group ha schierato con il collaudato quintetto composto da Ghione, Giaretti, Bedzeti, Miceli e De Deus Ramos in un match contraddistinto da grande equilibrio per tutta la prima porzione. "Siamo molto molto felici – dice il presidente Mario Ferraresi – di avere vinto un trofeo prestigioso, che conquistiamo per la seconda volta negli ultimi tre anni. Ciò testimonia che siamo oramai stabilmente nei quartieri altissimi del basket in carrozzina italiano. Merito di questi ragazzi e del tecnico". Coach Roberto Ceriscioli è già proiettato ai prossimi impegni. "Ora la testa subito all’EuroCup dove vogliamo fare bella figura". La manifestazione si terrà a fine aprile ed è la vecchia Coppa dei Campioni".