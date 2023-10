LA CURIOSITà. Da Jacopo Larizza a Enrico Diamantini, ecco la pattuglia dei marchigiani

Siamo la seconda regione in Italia per numero di società e tesserati nella pallavolo, tuttavia il numero di atleti marchigiani in SuperLega non è così elevato. In totale sono 5 considerando il luogo di nascita, si tratta di Filippo Federici, Tim Held, Jacopo Larizza, Leandro Mosca e Enrico Diamantini. Di questi nomi sorprende quello dello schiacciatore Held, appena acquistato da Perugia. Trattasi di figlio d’arte perché papà Jan Henk, olandese, ha giocato nella Lube nella stagione 1997-1998 e appunto a Macerata nacque Tim. Maceratese doc è Jacopo Larizza, anche lui classe 1998 e appena rientrato alla Lube. Sul centrale il club crede fortemente, tanto da avergli fatto firmare un triennale. Di Lucrezia invece è Enrico Diamantini, centrale classe 1993, ormai un veterano della Lube. È nato a Recanati nel 2000, anche se è osimano di crescita Leandro Mosca, altro centrale e perno della Nazionale oltre che di Verona. Filippo Federici, altro 2000, è diventato il nuovo libero di Modena. Cresciuto a Falconara, nelle ultime stagioni aveva ben figurato a Monza. Anche Francesco Recine di Piacenza potrebbe essere aggiunto alla lista dei marchigiani. È venuto alla luce a Ravenna nel 1999, però ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza a Macerata quando il padre era ds biancorosso.