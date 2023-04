La debuttante Macerata fa tremare la corazzata Forlì

Macerata Softball è tornata a mani vuote da Forlì dove ha giocato il primo turno della massima serie nazionale pur avendo disputato una buona prova di fronte a una delle migliori formazioni italiane. In gara 1 le maceratesi hanno ceduto 3-4 solamente all’extra-inning e anche gara 2 si è risolta 6-7 nell’ultimo inning. Queste le giocatrici schierate in campo: Giorgia Cacciamani, Ilaria Colepio, Emma Fagioli, Chiara Giudice, Elisa Grifagno, Marica Guglielmi, Chantelle Ladner, Marta Lisandroni, Marta Loi, Elisa Lucarini, Luana Luconi, Matilde Migliorelli, Sara Monari, Sofia Porro, Sophia Roberts, Elena Roganti, Michela Serrani, Chiara Severini, Alisya Terrenzio e Gioia Tittarelli. La seconda giornata si giocherà sabato alle 16 nell’impianto di via Cioci dove arriverà Bollate, un’altra grande del softball italiano che vanta 13 scudetti (l’ultimo nel 2020), una Coppa dei Campioni (2019), una Coppa delle Coppe (2018) e quattro Coppa Italia (l’ultima nel 2019).

Ecco i risultati in A1 della prima giornata: Sestese – Rheavendors Caronno 2-7; 0-5; Inox Team Saronno – Bertazzoni Collecchio 5-1; 10-0 (4°); Forlì – Macerata 4-3 (8°); 7-6; MKF Bollate – Metalco Thunders Castelfranco 8-3; 3-0; Mia Office Blue Girls Pianoro – Taurus-Donati Gomme Old Parma 10-3; 8-2. Classifica. Caronno, Saronno, Bollate, Forlì, Pianoro (2 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Sestese, Collecchio, Castelfranco, Macerata, Parma (0-2, .000).