"La dedico ai tifosi. Sono felicissimo per tutti loro"

Buscaglia arriva in sala stampa sorridente. Il blitz di Pistoia, che ferma la marcia della neo-promossa dopo 4 vittorie consecutive, è il segnale che l’arrivo di Cinciarini ha forzato qualcosa nei meccanismi della squadra cambiando la mentalità di un gruppo apparso più agguerrito. "Abbiamo fatto tante cose che forse erano dentro questa squadra ma riuscivano meno per la differenza delle caratteristiche con chi lo ha preceduto – ammette il coach –. Dovevo dargli due minuti di riposo in più, è arrivato più stanco in fondo per colpa mia, ma il quinto fallo di Tambone e altre situazioni hanno reso complicato sostituirlo. Però è stato bravo anche dopo le due palle perse: ha avuto la lucidità di giocare un buon pallone in attacco e di sporcare la palla in difesa proprio davanti a me, guadagnando una rimessa preziosa".

Si è rianimato persino Ford: "Sta meglio col ginocchio – premette Buscaglia – ha fatto una settimana intera di allenamenti senza problemi, concentrato sulle due cose che gli avevo chiesto di fare. Ci ha dato una bella mano col suo posizionamento difensivo". A proposito di difesa, Moore e Willis hanno fatto un tempo per uno: "Ed è già qualcosa, perché è quando agiscono in coppia che la squadra si esalta. Ovvio che l’obiettivo fosse fermare loro due, ma è stato importante anche limitare tutti gli altri in modo che Pistoia avesse meno risorse possibili. Ci stiamo lavorando per essere un po’ più duri in difesa: ci sono cose che si ottengono subito e altre che necessitano di lavoro. In settimana c’è stato il sentore fra di noi che avevamo fatto un piccolo passo avanti. Essere riusciti a vincerla punto a punto dopo aver subìto una rimonta è significativo e ci deve servire per credere ancora di più in noi stessi. Dedicata ai tifosi, sono troppo felice per loro".

e.f.