La Feba a Senigallia per gara-2: obiettivo chiudere la pratica

La sfida infinita tra la Feba e il Senigallia prosegue stasera (ore 21) nella tana delle rivali, dove è in programma gara-2 della semifinale playoff. In questa stagione le momò hanno vinto tutti gli scontri diretti (4-0) ma il sofferto successo di domenica scorsa testimonia il valore del Basket 2000 che, sfruttando il fattore amico del PalaPanzini, proverà ad allungare la serie alla bella. In questo caso si tornerà a giocare domenica prossima a Civitanova Alta. In occasione dell’ultimo confronto il Senigallia ha saputo, rispetto ai derby precedenti, ammortizzare l’urto (e i punti) dei pivot biancazzurri. Tant’è che, alla resa dei conti, le giocate decisive le hanno confezionate gli esterni della Feba. E’ verosimile che tale canovaccio si replichi stasera e dunque la mira di Binci, Malintoppi, Severini e del jolly Trobbiani potrebbe diventare il fattore-chiave, in un senso o nell’altro. Per la squadra di Iris Ferazzoli sarebbe importante chiudere qui la semifinale, per non sprecare troppe energie in vista della finale. Preoccupa, sull’altro lato del tabellone, una "mossa" del Campobasso, peraltro attesa. Eliminata dai playoff la prima squadra, militante in A1, la promettentissima ala 16enne ecuadoregna Mina Quinonez è passata stabilmente tra le "cadette" della serie B. E il suo impatto s’è visto subito, con i 25 punti marcati domenica nella partita che ha consentito alle molisane di vincere il primo duello col Perugia. Un ostacolo in più, per la Feba, nella lunga marcia verso l’A2.