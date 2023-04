La Feba allunga nell’ultimo quarto Senigallia resta a mani vuote

Feba più forte anche della… maledizione del PalaRisorgimento. Due volte, per colpa delle infiltrazioni d’acqua dal tetto della palestra di Civitanova Alta, s’era dovuta spostare nell’impianto della Virtus. E due volte aveva perso, nel 2016 contro Ferrara e nel 2021 contro Selargius. Domenica, invece, le momò si sono fatte valere (stavolta, per la verità, il pronostico era tutto per loro) piegando il Senigallia e portandosi così sull’1-0 nella semifinale playoff. Sull’altro versante del tabellone, 1-0 per il Campobasso sul Perugia.

La Feba ha vinto 63-58 penando molto più che negli scontri diretti della "season". Colpa, oltreché della solida prova delle ospiti ben orchestrate dalla venezuelana Duran, della serata opaca della Malintoppi, calata presto dopo l’ottimo primo quarto, e della Secka. Mvp la Binci. La Jaworska ha sfruttato solamente a tratti il suo strapotere fisico. Ispirata la Trobbiani (foto) in attacco. Partita vinta nell’ultimo quarto, dopo tre frazioni (22-12, 6-25, 18-5) ambivalenti e schizofreniche nella loro dinamica. L’allungo decisivo è stato firmato dalla Angeloni (una tripla stroncagambe) e dalla Trobbiani. Le top-scorer: Jaworska (16), Binci (15), Trobbiani (10) e Malintoppi (9).