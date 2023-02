La Feba di scena a Porto San Giorgio Con due successi si chiude in testa

Tappa importante la penultima della regular season della serie B, con tutte e tre le partite anticipate a oggi. A cominciare dallo scontro diretto tra il Senigallia e il Campobasso. In chiave-primato i match-ball ce li ha la Feba, che concluderà il suo percorso in vetta alla classifica in caso di doppio successo a Porto San Giorgio e, domenica 12, in casa con la Pink Terni. Il derby odierno è in programma alle 19. Sulla carta non c’è, e non ci deve essere, storia. Il Porto San Giorgio occupa appena la penultima piazza (2 sole partite vinte su 10) per colpa soprattutto dell’attacco anemico: il peggiore del girone. All’andata le momò travolsero le rivali con un 85-40 che si commenta da sé. Elvio Perini è consapevole del divario dei valori, ma esorta comunque le sue ragazze a non concedere troppa confidenza alle cugine: "Siamo stati bravi – ci ha detto il patron – a risalire la corrente dopo quelle tre sconfitte che ci avevano tarpato le ali nel girone di andata. Ci mancherebbe che scivolassimo su una buccia di banana proprio adesso che la rimonta è stata completata". Ora che è a disposizione pure il neo acquisto argentino Lucia Buriani, a partire da oggi Iris Ferazzoli potrà scegliere ogni volta due straniere tra la sua connazionale, la polacca Jaworska e la svedese Secka.