La Feba domina a Porto San Giorgio Binci e Jaworska micidiali sotto canestro

Tutto come da copione per la Feba a Porto San Giorgio. Con una prova di forza le momò hanno schiantato le rivali imponendosi 51-83. Partita già conclusa all’intervallo, col tabellone che recitava 22-52. Nell’occasione coach Ferazzoli si è affidata al consueto tandem straniero, rinunciando all’argentina Buriani tesserata pochi giorni prima. La Jaworska e la Secka l’hanno ben ripagata spadroneggiando sotto canestro al cospetto di rivali molto meno attrezzate di loro. C’è tanto di ambedue nel 10-30 che, alla fine del primo quarto, suonava già come un "de profundis" per il Porto San Giorgio. Nel 2° tempo sono arrivati punti pure dalla panchina, sollecitata più del solito essendo il match totalmente sotto controllo. Il tabellino: Binci 15, Jaworska 14, Malintoppi 12, Severini 11, Secka 10, Trobbiani 10, Sciarretta 7, Vigilia 2, Angeloni 1, Medori 1. Era la penultima giornata della regular season. Salvo clamorosi colpi di scena nell’ultimo turno, la classifica finale della prima tranche stagionale è bella che definita: 1ª Feba, 2° Campobasso, 3° Perugia, 4° Senigallia. Così le momò potranno ospitare tutte le altre big nella successiva fase a orologio. In caso di affermazione finale nel girone, per accedere alla decisiva fase nazionale la Feba dovrà aggiudicarsi la poule supplementare con le reginette di Sicilia e Sardegna.