Vittoria extralarge per la Feba contro la Pink Terni, lontana parente (causa infortuni e la partenza della big Keshi) della squadra che l’aveva battuta all’andata. Due punti importanti perché, a chiusura della regular season, sono valsi il primato in classifica. Ora la formula del campionato prevede una breve pausa in vista della fase a orologio che scatterà il 25-26 febbraio. Domenica le momò si sono imposte 84-38 con i seguenti parziali: 23-6, 44-16, 66-27. I tabellini individuali: Jaworska 19, Secka 16, Trobbiani 10, Angeloni 9, Binci 8, Medori 8, Severini 5, Malintoppi 4, Sciarretta 3, Vigilia 2, Lazzarini. Un bottino notevole, nonostante l’imprecisione dalla lunga distanza e la serata-no della Binci al tiro. È stata l’occasione, per i giovanissimi rincalzi, per restare di più in campo e provare a mettersi in evidenza. Negli ultimi minuti la Feba ha giocato col secondo quintetto, dove la capitana Trobbiani (ottima prova la sua) ha mostrato di trovarsi a proprio agio nelle vesti di mamma chioccia. "Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale –ha dichiarato a fine partita coach Iris Ferazzoli – ovvero la pole position per la fase a orologio. La squadra sta crescendo di gara in gara e contro Terni mi sono piaciuti l’atteggiamento e l’ottimo approccio al match. Certo, Terni non è quella dell’andata ma le sue ragazze non mollano mai".