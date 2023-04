La Feba si scioglie Senigallia va avanti

Sorpresona a Civitanova Alta nella "bella" della semifinale play-off: Feba kaputt e tanti saluti ai sogni di gloria. Sarà il Senigallia a sfidare il Campobasso nella finale che vale l’accesso ai concentramenti nazionali. Un knock-out che fa veramente male. Non solo perché le momò, pur in fase calante negli ultimi tempi, erano favorite. Ma anche per la clamorosa rimonta concessa alle avversarie, che al 27’ erano indietro di ben 19 lunghezze (51-32) e apparentemente spacciate. A quel punto è accaduto l’inverosimile: la Feba ha smesso di giocare, pasticciando a più non posso. E le ospiti, trascinate da una Duran inarrestabile, hanno recuperato punto dopo punto impattando lo score a 5’ dalla fine (55-55). Da lì alla sirena è stato un testa-a-testa, col Senigallia avanti ma sempre puntualmente riacciuffato. L’ultimo "pari" a 12 secondi dal termine, con un canestro da sotto della Jaworska. L’overtime sembrava inevitabile ma la solita Duran, una fuoriclasse per la categoria, ha capitalizzato da par suo una rimessa in zona d’attacco quando mancavano appena 1’’4 alla conclusione dei 40’ regolamentari, infilando il canestro del 59-61 con una parabola avventurosa e fortunata. Ma la buona sorte, si sa, aiuta gli audaci (e pure i genietti) e la frittata, per la Feba, era servita sul piatto. Peccato perché, per quasi trequarti del match, tutto era scorso bene e persino in lunetta le momò s’erano espresse oltre il loro standard con una percentuale prossima al 100%. Poi il patatrac di una squadra cui è mancata quest’anno una condottiera e trascinatrice, tipo la Duran. I punteggi intermedi: 21-13, 37-23, 51-39.

Il tabellino della Feba: Secka 14, Malintoppi 13, Binci 11, Jaworska 8, Severini 6, Sciarretta 5, Trobbiani 2, Angeloni. N.e. Lazzarini e Vigilia. Quello del Senigallia: Cattalani ne, Bernardi 6, Paccapelo 4, D’Amico 9, Formica 3, Cecchini 1, Pentucci 6, Morsucci ne, Duran Calvete 27, Borghetti 2, D’Avanzo 4, Nobili ne.