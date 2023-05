La Fermana l’11 maggio ragiona sul futuro: si parlerà di sponsor, budget e nuovi ingressi

La linea di condotta per la stagione 20232024 della Fermana, verrà tracciata – con ogni probabilità – a partire da giovedì 11 maggio. Il giorno precedente infatti, i soci che attualmente compongono il Consiglio di amministrazione del sodalizio gialloblù torneranno a incontrarsi e alla fine faranno la conta delle risorse al momento disponibili, degli sponsor che proseguiranno il loro rapporto con la società di viale Trento e porgeranno il benvenuto ai nuovi (al momento tre, stando ai soliti bene informati). Solo dopo aver considerato tutto, ma proprio tutto come è giusto che sia, individueranno quale sarà il budget da riservare alla stagione a venire. Sarà pressochè identico a quello che è stato ben utilizzato per l’annata appena terminata oppure, come anticipato nemmeno tanto velatamente dall’amministratore delegato Vinicio Scheggia, quella che sta per arrivare sarà un’estate contraddistinta da una ristrutturazione volta al considerevole ribasso? Staremo a vedere e tra qualche giorno ne sapremo di più. Nell’attesa, par di capire che se dal punto di vista dell’iscrizione e di tutti gli incartamenti e obblighi annessi non ci sarebbero problemi di nessun tipo, per quanto concerne conferme o saluti di svariate figure tutto passerà dal quantum che si riuscirà a reperire e che verrà messo sul piatto della bilancia. Giorni di calma apparente, insomma, sebbene le idee sembrerebbero essere già piuttosto chiare: disponibilità verso tutti, ma a patto che si accetti di restare funzionali e sposare un progetto che potrebbe richiedere sacrifici. In questo senso, negli ultimi dodici mesi i dirigenti gialloblù hanno dimostrato di saperci fare e tenendo un occhio e mezzo rivolto al bilancio sono stati comunque, con l’altro mezzo, capacissimi di allestire una buona squadra e di affidarla a un tecnico emergente, che nonostante fosse alla sua prima esperienza nei Pro: giornata dopo giornata si è rivelato competente ed estremamente attaccato a piazza e colori gialloblù. Fare le cose per bene dopo aver constatato la pesantezza della saccoccia, in definitiva, potrebbe essere il diktat lanciato dalle stanze di viale Trento e allo stato di salute societario verrà data la precedenza su organigramma e giocatori. Ovviamente ancora presto per esprimersi con certezza sulla squadra che verrà, ma le ultime due stagioni (una negativa, l’altra positiva) potrebbero aver lasciato in eredità quell’esperienza necessaria per aver annotato sia errori che quanto fatto di buono, al fine di trovare la sintesi e venire a capo della situazione anche stavolta. Del resto, a Fermo ai miracoli calcistici si è fatto un po’ il callo e quest’ultima annata, partita tra mille difficoltà e terminata in gioia, lo sta a testimoniare.

Uberto Frenquellucci