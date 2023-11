La Fermana viene sconfitta anche dall’Arezzo. I tifosi contestano, c’è la proprietà nel mirino

FERMANA

2

AREZZO

3

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Spedalieri, Gasbarro, Calderoni; Scorza, Giandonato (dal 31’ st Paponi), Pinzi (dal 17’ st Misuraca); Tilli (dal 31’ st Fontana), Montini, Semprini (dal 14’ st Curatolo). A disposizione: Borghetto, Mancini, Pistolesi, Padella, Santi, Biral. Allenatore: Stefano Protti.

AREZZO (4-3-1-2): Borra; Montini (dal 37’ st Chiosa), Masetti, Risaliti, Coccia; Mawuli, Foglia (dal 37’ st Damiani), Settembrini; Guccione (dal 42’ st Iori); Gucci, Pattarello (dal 50’ st Poggesi). A disposizione: Ermini, Landucci, Bianchi, Gaddini, Lazzarini, Iori, Zona, Castiglia, Crisafi. Allenatore: Paolo Indiani.

Arbitro Giorgio Di Cicco di Lanciano

Marcatori: 25’ pt Guccione, 13’ st Montini, 15’ st Guccione, 27’ st Misuraca, 29’ st Guccione Note: Spettatori 1.226 di cui 163 ospiti; ammoniti Pinzi, Calderoni, Scorza, Misuraca e Semprini per la Fermana, Gucci, Damiani e Montini per l’Arezzo; recupero 1’ pt 10’ st.

"Il nostro assiduo sostegno per il vostro scarso impegno, onoratela": così i tifosi della Fermana hanno scritto nello striscione affisso in tribuna centrale dopo l’incontro avuto con i giocatori nella giornata di sabato. A fine partita forti contestazioni da parte dei tifosi che si sono scagliati contro la famiglia Simoni, presente in tribuna centrale. Hanno chiesto scusa, ma non è bastato a placare l’ira dei gialloblù. Contro l’Arezzo una reazione dei giocatori c’è stata, ma non è bastata. Una tripletta di Guccione nega i punti ai gialloblù, e la classifica si fa sempre più pesante. La squadra di Protti aveva conquistato per due volte il pareggio con Montini e Misuraca. Fermana che era partita bene in primis con Montini che sfiora subito il vantaggio con un bel colpo di testa. Palla destinata poco sotto la traversa, Borra la respinge. Pochi minuti dopo, l’Arezzo sempre da corner mette un pallone a uscire per Coccia, non impatta bene ma fa rimbalzare la palla davanti a Furlanetto che in qualche modo riesce a non farla entrare. Le due squadre si equivalgono nella prima parte, ma il match cambia quando Guccione si inventa il gol del vantaggio. Pattarello gliela appoggia e di prima la mette all’angolino.

Da lì i gialloblù si vedono poco. L’Arezzo trova parecchio spazio a centrocampo e continua a premere. La Fermana torna a farsi vedere poco prima del quarto d’ora della seconda frazione. Eleuteri mette un bel cross per Montini che di testa buca Borra. Vantaggio che però dura due minuti: l’Arezzo scende sulla destra, palla in mezzo che attraversa l’area di rigore e ancora Guccione tutto solo la mette dentro. L’Arezzo non trova il gol del k.o. e la Fermana ne approfitta per conquistare il nuovo pareggio. Sempre Eleuteri mette un pallone sul secondo palo per Misuraca che di testa la mette dentro. Ma ancora una volta, il vantaggio dura due minuti. Sempre Guccione ci prova su punizione da posizione defilata. La palla si infila sul primo palo. All’85esimo spinge ancora la Fermana con l’imbucata di Montini per Scorza, Borra esce a valanga su di lui, prende anche il pallone e per l’arbitro è fallo del centrocampista gialloblù. La Fermana ci prova fino alla fine, ma l’Arezzo esce dal Recchioni con i tre punti.

Filippo Rocchi