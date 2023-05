La festa è doppia Gli auguri a Nardi e la salvezza

La festa di compleanno per i 93 anni di mister Orlando Nardi si è trasformata in una grande festa per la salvezza conquistata dall’Ascoli Calcio che anche il prossimo anno disputerà il campionato di Serie B: il 27° nella storia ultracentenaria della società bianconera. Tra gli oltre 60 presenti tanti gli ex calciatori, tecnici e dirigenti che hanno accompagnato l’allenatore Orlando Nardi nella sua luminosa carriera. Come vice allenatore della prima squadra diretta da Mister Carletto Mazzone ha partecipato alla scalata dalla Serie C alla Serie A. È stato calciatore dell’Ascoli dal 1948 al 1956, in Promozione e in Serie D. Successivamente ha allenato la Primavera bianconera e diverse squadre dilettanti della zona lasciando ovunque un grande ricordo per la preparazione tecnica, l’umanità e quella carica agonistica necessaria per ottenere risultati. "Ringrazio davvero tutti voi che anche quest’anno avete risposto alla mia convocazione – ha dichiarato mister Orlando Nardi – confermando che l’amicizia che ci lega è ormai diventata indissolubile. Anche quest’anno festeggiamo la salvezza del nostro amato Ascoli Calcio e lo facciamo insieme a molti di voi che hanno condiviso con me gli anni indimenticabili nella storia bianconera. E il primo brindisi della serata non può che andare al Presidentissimo Costantino Rozzi, senza il quale non saremmo qui".

E giù un grande e lungo applauso. Tantissimi gli ex bianconeri presenti tra cui Massimo Silva colpito poi il giorno dopo dal grave lutto per la scomparsa della moglie Rita. Immancabile l’ex portiere Fabio Brini e con lui Raffaele Schicchi, Angelo Calisti, Francesco Monaco, Francesco Ilari, Lorenzo Scarafoni, Giuliano Castoldi, Luigi Quaresima, Walter e Daniele Gibellieri, Antonio Borraccini, Carlo Cappotti, Mauro Gaspari, Luciano Biondi, Gabriele Cinelli (uno dei pochi che ancora continua a giocare a calcio), Peppe Nardi, Piero Regoli e Orfeo Rossi. Ma non sono voluti mancare anche Vittorio Amadio, Carlino Ameli, Roberto Berardini, Giuliano Cagnin, Pietro Capriotti, Antonio Chiavetta, Giovanni Conti, Bruno D’Angelo, Leo De Cesaris, Marco Fabiani, Nico Fanini, Lucio Fioravanti, Fritz Firmani, Piero Gaspari, Sandro Marcantoni, Roberto Marini, Federico Marozzi, Adriano Mecozzi, Matteo Merletti, Antonio Micucci, Lilu Paoletti, Giovanni Ripani, Ciccio Santovalli, Mimì Silvestri, Walter Spinelli, Cesare Tedeschi, Luciano e Maurizio Tossici, Maurizio Traini, Gianni Urbani, Licio Valentini, Alfredo e Luisito Vanni ed Ercole Velenosi. Appuntamento naturalmente al prossimo anno.

Valerio Rosa