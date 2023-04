La Fiorini Pesaro sbanca Perugia: una gara decisa all’ultimo punto

La Fiorini Pesaro Rugby ritorna alla vittoria. I giallorossi a Perugia si impongono per 30-31, cinque punti guadagnati in classifica e guardano con più serenità alle ultime due partite della stagione. Una partita non adatta ai deboli di cuore quella tra gli umbri e il team del presidente Mattioli che negli ultimi 5 minuti ha visto i kiwi in svantaggio per 30-17 per poi rimontare e guadagnare la vittoria con una meta sul fischio finale. I pesaresi salgono così a 38 punti in classifica, si allontanano nettamente dalla zona a rischio e attendono più leggeri le ultime due sfide di campionato. La partita non inizia bene per i marchigiani che soffrono la pressione e subiscono una meta nei primi minuti di gioco (7-0). I kiwi ritrovano la concentrazione e al 12° Franco firma la prima meta di giornata riportando il punteggio in parità (7-7). La Fiorini soffre il gioco al piede degli umbri che con un calcio di punizione si riportano in vantaggio (10-7). Pesaro prende una meta all’ultimo minuto del primo tempo (17-17). L’avvio del secondo tempo non sorride ai giallorossi che non riescono a rientrare in partita e subìscono due mete e un calcio di punizione (30-17). Sono i cambi a ridare vigore alla formazione pesarese. Jaouhari e Ascua, entrati a 20 minuti dalla fine, trascinano la squadra. Il gioco si sposta dentro i 22 metri umbri ed è Larrecharte a firmare la meta della rimonta (30-24). Pesaro riparte in attacco e non si arrende di fronte alla difesa locale. La trasformazione di Joubert consegna la vittoria alla Fiorini.

b. t.