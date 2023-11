La General Contractor manda ko il Taranto

G. CONTRACTOR

98

TARANTO

75

GENERAL CONTRACTOR : Varaschin 23, Carnevale 7, Bruno 5, Filippini 11, Merletto 11, Nisi, Ihedioha, Vita Sadi, Valentini 11, Rossi 5, Marulli 7, Casagrande 18. All. Marcello Ghizzinardi

TARANTO: Montanaro 2, Valentini 8, Conte ne, Fresno 9, Ragagnin 6, Lusvarghi 8, Thioune 19, Reggiani 14, Kovachev, Ambrosin 9. All. Mario Cottignoli

Arbitri: Di Salvo e Mariotti (Pi)

Parziali: 29-16, 52-33, 72-53

Troppa General Contractor per un Taranto messo subito alle corde dalla partenza sprint degli arancioblù. Mini record al pronti via: 12 punti a referto nei primi 120 secondi (12-4) a segno i cinque dello starting five. Orange subito in fuga, vantaggio in doppia cifra in 5’ (24 - 11) sulla seconda tripla di un Filippini tornato sui livelli abituali. Quando anche Varaschin (sontuoso 1013 dal campo per lui) inizia lo show personale la General sfiora il trentello (29-16). Taranto più aggressiva a inizio secondo parziale non abbastanza per arginare la fisicità e la concretezza della premiata coppia Valentini-Varaschin. Secondo quarto da 23 punti interamente firmato, anche questo ai limiti del mini record da due soli giocatori: 12 punti il centro ex Goldengas, 9 di fila (33 dai 6.75 e 6 assist) il capitano leoncello (ne mancano due? Carnevale l’intruso,,,…). I 19 di vantaggio all’intervallo lungo le solide basi per la fuga verso la vittoria Jesi che sulle prodezze della V2 ritocca di volta in volta i massimi vantaggi del primo tempo fino al +24 (50 -26) del 18’. Taranto fa quel che può, allunga la difesa a tutto campo senza ottenere risultati concreti, Ghizzinardi può limitare al minimo sindacale l’impiego di Marulli, ai box nell’infrasettimanale. Dopo il te timidi segnali di risveglio da parte pigliese, Taranto risale fino al meno 12 (54-42) Jesi rallenta ci pensa Casagrande per quattro volte dall’arco (notevole il complessivo 49% di squadra dai 6.75) a ripristinare in via definitiva le gerarchie con il nuovo più 20 (68-48) allo spirare del terzo quarto. Ultimi 10’ senza storia, per Jesi terzo successo di fila e domenica prossima, stesso posto stessa ora, San Severo, un’altra pugliese.

Gianni Angelucci