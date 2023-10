La General Contractor soffre, ma il finale è suo

GENERAL CONTRACTOR

69

LIONS BISCEGLIE

65

GENERAL CONTRACTOR : Varaschin 10, Malatesta ne, Carnevale 1, Bruno 8, Filippini, Merletto 11, Nisi ne, Ihedioha, Valentini 4, Rossi 12, Marulli 11, Casagrande 12. All. Marcello Ghizzinardi

LIONS BISCEGLIE: Chessari 1, Turin ne, Dip 11, Ragusa 2, Cepic 9, Saladini 4, Maralossou, Abati 9, Chiti 21, Ouandie 8. All. Enrico Fabbri

Arbitri: Giustarini (Gr) Rinaldi (Li)

Vittoria sofferta per una General brava a mascherare le pecche offensive (19% da tre punti, 421) con una eccellente prova tutto cuore in difesa.

Bisceglie accreditata di una media di oltre 90 punti nelle ultime tre uscite bloccata sotto i 70 punti. Massimo vantaggio esterno al 6’ (8-15) cresce la difesa di casa, si inceppa l’attacco Lions rimonta General, la tripla di Merletto (unica di tutto il primo tempo, 19 per i leoncelli all’intervallo lungo) sanziona la parità al 10’ (15-15).

Il canestro di Chiti inaugura il secondo parziale poi entra in azione Varaschin, Jesi sorpassa, altro digiuno Lions in attacco, la maggior intensità leoncella produce il 9 a 2 della prima fuga (24-17), vantaggio a doppia cifra (30-20) al 17’ parziale recupero ospite fino al meno 6 punti di metà gara.

Lions reagisce con i canestri di Dip e Chiti Jesi resta lucida ribatte colpo su colpo trova un paio di valide soluzioni dall’arco (Rossi e Marulli) per il nuovo +10 (46-36) non sufficiente per scrollarsi di dosso un avversario che non molla di un centimetro. Bisceglie ribatte colpo su colpo ogni allungo dei padroni di casa. Pareggio a quota 50 prima dei lampi del solito Rossi (5 di fila) per l’ennesimo tentativo di fuga (57 50).

Bisceglie torna a una incollatura (57-56) nel finale punto a punto ultima azione per il pareggio o il successo ospite, Bruno inventa un clamoroso recupero e dalla lunetta infila glaciale i liberi della vittoria.

Gianni Angelucci