La gioia di Antonio Energe: "Dedico il gol a tutti i tifosi, alla società e alla mia famiglia"

"Dedico il gol a tutti i tifosi e alla mia famiglia che mi ha sempre supportato e anche alla società". Così Antonio Energe nel dopo partita a commentare il successo dell’Ancona al Nespoli grazie al suo gol. Il trequartista napoletano prosegue su Cioffi e sul rapporto con il suo ex compagno di giovanili al Napoli che ha ritrovato ad Ancona: "Antonio lo conosco dai tempi del Napoli, è un giocatore formidabile, pian piano con lui stiamo trovando quell’alchimia giusta che ci porterà a fare tanti gol. Spero per la prossima volta di essere io a fare l’assist per lui". Ancora sulla partita il fantasista biancorosso: "Sapevamo che su questo campo esce sempre una partita complicata, sporca, contro una squadra molto tosta da affrontare, e per noi non era facile perché venivamo da un periodo difficile. Speriamo che adesso questa vittoria ci dia la carica per continuare in questo modo, e di vincere altre partite". Energe prosegue sulla sua posizione in campo: "Dove mi mette il mister cerco di dare tutto".